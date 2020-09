Albérlet börze a koronázó városban, Székesfehérváron

Székesfehérvár földrajzi fekvése nagyon kedvező mindazok számára, akik szeretnének a főváros zajától távol élni, de mindeközben megközelíthető távolságon belül maradni Budapesttől. A főváros Székesfehérvártól szűk egy órányi autóút, míg a Balaton délkeleti része fél óra, és a Velencei-tó mindössze húsz perc alatt elérhető Fejér megye megyeszékhelyétől.

Mindenki számára ismert Székesfehérvár sokszínű kulturális programjait külön is ki kell, hogy emeljük. A Zichy liget a város központjában található. Nyáron lovagi tornák, kerti mozik, koncertek télen pedig jégkorcsolyapálya várja a kikapcsolódni vágyókat.

Székesfehérvár évszázadokon keresztül volt Magyarország koronázó városa. Minden év augusztusában megrendezik a királyi napokat, melynek legkülönlegesebb momentuma a közel 5 méter magas bábuk, melyek a magyar középkor kiemelkedő alakjait formálják meg és vonultatják fel őket a köztereken, illetve a lakóövezetekben is egyaránt. Családi programok, városnézőtúrák és egyéb érdekes programokban vehetnek részt azok, akik augusztusban a városban tartózkodnak. Méltán híres még a Romkert, a Csónakázó tavak és Kati néni szobra, akinek ha az orrát megsimogatjuk, akkor anyagi szerencsét hoz.

A székesfehérvári albérletek árai megközelítőleg, de veteksznek a fővárosi árakkal. Ami nem meglepő, hiszen az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, ahol rengeteg új munkalehetőséget és több új vállalkozást is indítottak az utóbbi évtizedben. Illetve iparvállalatai is magasan jegyzettek, valamint az ország egyik high-technikai központja is Székesfehérváron található.

A Balaton és a Velencei-tó közelsége kedvező, értékálló befektetésnek bizonyul az albérleti piacon is, ha nem beköltözni szeretnénk egy székesfehérvári albérletbe, hanem kiadni szeretnénk ingatlanunkat.

Amennyiben kiadni szeretnénk székesfehérvári albérletet, a koltozzbe.hu oldalán találtunk néhány felhívást. Így érdemes ingatlanközvetítőknek és magánszemélyeknek egyaránt fellátogatni a koltozzbe.hu oldalára, ahol megtalálhatja akár leendő, jól leinformálható albérlőit is.

Akik Székesfehérváron nem kiadnának, hanem beköltöznének számukra is hatalmas segítség lehet a koltozzbe.hu oldala. Székesfehérvári albérletek sokasága várja a beköltözni vágyókat.

A belváros szívében kiadó több típusú albérlet is. Az egyedül költözőknek kínálnak egy szobás, bútorozott lakást, de kérésre, ha vannak meglévő ingóságaink, akkor akár bútorozatlanul is kérhetjük. Kiadó téglalakások és társasházi lakásokat is bérelhetünk. Kettő vagy több szobával rendelkező, ötven-hatvan négyzetméter alapterületű lakások között akad olyan is, amihez apró erkélyek is tartoznak. Ahol akár a fentebb említett augusztusi mulatságok szerves részei és közeli megfigyelői is lehetünk. Továbbá családi házakat és sorházakat is bérelhetünk. A legtöbb lakás, ház bérléséhez két havi kaució és egy havi lakbér szükséges.

Vállalkoznál? Van egy jó ötleted, amit szívesen megvalósítanál Székesfehérváron? Vagy már meglévő üzletedet költöztetnéd a Velencei-tó és a Balaton közvetlen szomszédságába? Kiadó üzlethelyiségek színes palettáját böngészheted át a koltozzbe.hu oldalán, de akár irodát, mezőgazdasági területet, garázst és ipari területet is bérelhetsz vállalkozásodnak.

További ajánlatok várnak azokra, akik ingatlant bérelnének, és remek lehetőséget kínál a koltozzbe.hu azok számára is, akik ingatlanukat adnák bérbe Székesfehérváron és környékén, vagy az ország bármely másik pontján.