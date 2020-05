A mezőgazdaság modernizálása

Az ember már az őskorban is foglalkozott földműveléssel és állattartással. Egyre több növényt termesztett, és az idő előre haladásával egyre több vadállatot szoktatott a háza köré, és megszelídítette őket.

Kezdetben sima kőszerszámokkal, majd később már a kibányászott vasból készítettünk ekéket, szántó eszközöket, melyeket haszonállatok vontatta szekérre szereltünk. Manapság viszont lehetetlen lenne állatokkal végeztetni ezt a temérdek munkát, hiszen ahogy haladtunk előre az időben, úgy a szántóföldek mérete is nem kevés mértékben megnövekedett.

Amint megjelentek a gőz és később a különböző üzemanyag hajtotta járművek, csak idő kérdése volt, hogy a mezőgazdasági eszközök is átvegyék ezt a fajta hajtóerőt az állati helyett. Számtalan munkagép gyártó közül válogathatunk, ha ilyen eszközökre van szükségünk a földjeinken, vagy az állattartásunkban. A kisebb haszongépjárművek, mint a motoros fűnyíró, vagy a rotációs kapa után, már a nagy és óriás kategóriába tartozó traktorok és kombájnok is egyre népszerűbbek lettek a piacon.

Válasszunk kombájnt

Az átlagemberek akkor látnak kombájnt, ha az úton haladva mögötte cammog, és egyre feszültebb lesz, amiért nem tudja kikerülni. Ezek a hatalmas monstrumok tényleg elfoglalják az egész utat széltében, pláne, ha még az arató fej is rajtuk van. Képtelenség őket kikerülni.

Pedig, ha jobban belegondolunk, nem kellene a munkásokra haragudni, hiszen, ha nem menne épp előttünk, akkor összeomlana a gazdaság, nem lenne mit ennünk sem. Ezek a munkagépek nem a száguldozásban, hanem a betakarításban jeleskednek.

Ha kicsit utána olvasunk, rögtön rájövünk, hogy micsoda rekordokat képesek ezek a gépek döntögetni. 2014-ben például egy 653 lóerős, 12,5 méter széles aratócséplő 797 tonna búzát takarított be mindössze 8 óra alatt, és ezzel méltán került be a Guinness rekordok könyvébe. Egy belgiumi üzemben 1952-ben állították elő a világ legelső önjáró kombájnját, és ezt a példányt nagyjából azóta több mint félmillió követte. A belgák olyan sikert értek el akkor, hogy már számos távolabbi ország is igényt tart a fejlesztésükre.

Csodagép fejlesztés

Különös technológiával készülnek ezek a hatalmas monstrumok. Míg egy személy, vagy teherautó összeszerelésénél a könnyebb és gyorsabb futószalagos megoldás vált be, ezeket a kombájnokat nem tudják futószalagra helyezni, már csak a súlyuk miatt sem. Minden egyes példányt egyhelyben szerelnek össze, és óránként mozgatják tovább a következő munkafázisra. Mivel a szerkezetüket nagyon is használatba veszi a por és a gabona, melyet betakarítanak majd, ezért csakis a legellenállóbb anyagokból készülhetnek a váz szerkezetek.

A legtöbb autógyárban manapság már nem a tucat gyártás van érvényben, hanem egyedi autók gurulnak le a futószalagról. Egy kombájn esetében nem ennyire az egyediség a fontos, de azért ma már igyekeznek ezeket a gépeket is a megrendelő igényeire szabni a gyártáskor.

A mezőgazdasági gépeket is rendelhetjük már különböző teljesítményű motorokkal, váltókkal, futómű rendszerrel és vezetőfülkeit kényelmi felszerelésekkel, mint például a klíma, de a beltér színvilágát is megválaszthatjuk, valamint az ülés kárpitot is.