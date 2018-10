A mérlegképes város

A könyvelő, olyan feladatokat lát el, mint például a cég gazdasági eseményeit befolyásoló pénzügyi, számviteli folyamatok. Nyilvántartásokat vezet, számítási, adatbeviteli feladatokat lát el. Bevételekkel, kiadásokkal, követelésekkel, nyereségekkel, veszteségekkel kapcsolatos statisztikákat végez, pénzügyek és számvitelek terén.

2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdése kimondja a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

Egy könyvelőnek főbb tevékenységei még, hogy kiállítsa azokat a határidőket, amelyek bizonyos adatok, számlák beérkezési időpontjait mutatják. Ezeknek az adatoknak a begyűjtése, és rögzítése számítógépen, majd elemzésük elvégzése. Analitikus könyvelést vezetve, el kell végeznie a cég havi zárását, zárótételeket, kimutatásokat kell létrehoznia.

Részt kell vennie a mérleg készítésben, és az eredmény kimutatásban, valamint ellenőriznie kell, hogy az adtatok által készített számítások megfelelőek e. Ismernie kell a megfelelő pénzügyi, számviteli szabályokat, és kommunikálnia kell a partnerek, és a kollégái felé. Munkakörnyezetet nézve, szinte kizárólag zárt környezetben dolgozik, ami egy irodára összpontosul, vagyis számítógép előtt kell végeznie ülő munkáját, aminek a munkaideje heti 40 óra, de a havi zárások miatt túlóra is előfordul.

Fontos az egészség, tehát egy könyvelőnek az ülőmunka ne okozzon gerinci fájdalmakat, panaszokat, a számítógép miatt szükségesek az ép végtagok, ujjak, és a kommunikációs készség, mind verbálisan, mint nonverbálisan. Ezt a szakmát a mozgás, illetve hallás sérültek is végezhetik, megfelelő képzés után. Önállósággal, figyelemmel, szövegértéssel, és számolási képességgel kell rendelkeznie, a problémamegoldó képességei mellett.

Ehhez a munkához is, mint a legtöbbhöz OKJ-s tanfolyam elvégzése a kötelező. Itt arra törekednek, hogy ne csupán egy piacképes OKJ-s szakmát sajátítsanak el, hanem egy valódi, naprakész gyakorlatias, és szaktudással rendelkező embereket képezzenek. Ez a pálya olyan embereknek szól, akik elvégeztek egy bizonyos előképzést, ilyen például a pénzügyi- számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, pénzügyi termékértékesítő, vagy államháztartás ügyintéző és fejleszteni szeretnék a tudásukat.

Gödöllőn is adott a lehetőség erre a munkára, ugyanis a HUMAN BioPlazma Kft. munkatársakat keresnek erre a pozícióra, melyet az alábbi linken megtekinthet. Ez a cég, egy vérkészítményt gyártó vállalat, amely a Kedrion csoport tagja. Ez a csoport, a világon az ötödik helyet foglalja el, és több mint 40 országban jelen van. Kísérleti kutatásokat is végez elkötelezett a nemzeti önellátásnak, és a ritka betegségek elleni küzdelemnek. A cég hazai leányvállalata 50 millió eurós beruházást hajtott végre az elmúlt években, tehát a gödöllői gyár meghatározó szerepet tölt be a gyártók körében.

A cég nappali könyvelési feladatok ellátását, nyilvántartásokat, hóvégi zárásokat, hatósági bevallásokat, statisztikai jelentések elkészítésének feladatait, könyvelési nyilvántartások, dokumentumok rendezése és nyilvántartását várja el a jelentkezőktől.