A legkreatívabb előszoba bútorok, amiket valaha láttál (szponzorált tartalom)

Valamelyik nap lakberendező barátomnál jártam, aki egyedien rendezte be az egész otthonát. Kedvet kaptam legalább az előszobám átalakításához, így mostanában sok izgalmas előszoba bútort megnéztem az interneten.

Mióta megláttam, hogy mennyi féle színes, jópofa és egyedi bútort használhat fel az ember a saját lakásába, egyszerűen lakberendezési lázban égek. Sokat dolgozó emberként persze én is a lakberendezési oldalakat, és a webshopokat böngészem az interneten, és találtam is számos különleges előszoba bútort. Ha ilyen darabokat válogatsz össze, garantáltan imádni fogsz belépni a lakásodba. A következőkben bemutatom néhány nagy kedvencemet.

Színes falra szerelhető fogas “Home sweet home” felirattal

Mindig is nagyon kedveltem ezt a feliratot, így örültem, hogy találtam fogast ezzel a mintával. Anyaga szerint tömör fa, stílusában a kedvelt vintage köszön vissza. Mérete 120×40 cm, amire két sorban összesen 6 darab fém akasztót szereltek. Ennek köszönhetően nem csak kedves, hanem nagyon is praktikus előszoba bútor. Az akasztókra fel lehet tenni a kabátokat, sálakat, kendőket, kalapokat. Sőt a lakáskulcsunkat is tarthatjuk itt, így mindig tudni fogjuk, hol keressük.

Fali borosüveg tartó

Bevallom, eddig sosem jutott eszembe, hogy a borokat az előszobában tároljam, de ahogy ezt a darabot megláttam, egyből megváltozott a véleményem. Ezt az előszoba bútort nem a praktikumáért szeretem, hanem elegáns és kreatív megjelenéséért. Tömör fa alapon fémek vannak meghajlítva, melyek összesen 6 darab borospalackot tudnak megtartani. Ha ilyet szerelünk fel az előszobába, sosem fogjuk elfelejteni, hogy egy fárasztó nap után mennyire jól eshet egy pohár bor.

Etno mintás ülőpad karfával

Személyes kedvencem egy színes ülőpad, ami két karfájával pont olyan, mint egy rekamié. Kényelmesen le lehet ülni a pihe-puha szövetre, és felvenni a cipőt. Azért is tetszett meg ez a bútor, mert nagyon színes és élénk színei igazi dél-amerikai hangulatot kölcsönöznek az előszobának. Férfiak számára külön öröm, hogy ezen ülve kényelemben tölthetik azt az időt, míg kedvesük is elkészül az öltözködéssel.

Teleszkópos cipőtartó állvány

Talán ez a legpraktikusabb darabja a bemutatott előszoba bútoroknak. Lényege, hogy teleszkópos, így a plafon magasságához szabható. Mivel erre hosszában tudjuk elpakolni a cipőinket, ezért nagyon kevés helyet vesz el a térből. A teljes tároló rendszer körbe forgatható, és 8 szintből áll összesen. Így tényleg nem csak kényelmes, hanem rengeteg lábbeli is elfér rajta.

A kreatív lakberendezés lehetőségei szinte végtelenek. Érdemes az interneten böngészni az online lakás katalógusokat, vagy ellátogatni a FAVI.hu oldalra, ahol sok magyar cég bútorait és lakásdekorációit válogatták össze a magyar piacról.