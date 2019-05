A jakuzzi építés feltételei

Ki ne vágyna rá, hogy esténként egy jakuzziban ülve pihenhesse ki a napi munka fáradalmait, vagy hogy partit szervezzen a barátinak, családtagjainak? Valljuk be őszintén mindannyiunk fejében fordult már meg ez a fajta lazulás a saját otthonunkban.

Szerencsére mára már ez sem számít akkora nagy luxusnak, elérhető számtalan változat a piacon. Családjával elhatározták, hogy otthonukat és Önmagukat megajándékozzák ezzel a lazítási lehetőséggel? Ha még csak tapogatóznak, a keresési fázisban vannak, vagy próbálnak információt gyűjteni a vásárlás előtt, akkor segítségül felsoroljuk a leghasznosabb tippeket.

Jakuzzi építéséhez mindenképp egy teljesen vízszintes, egyenes területre van szükségünk. Ilyenkor a legideálisabb egy betonos vagy járólapos felület. Földre, fűre semmiképp nem tanácsos rakni, egész egyszerűen egy nagyobb eső kimoshatja a jakuzzink alól a talajt,

valamelyik oldala megsüllyedhet. Egy jakuzzi feltöltve elérheti a 2 tonnát, így, ha garázsba, teraszra, pincébe szeretnénk tenni, meg kell bizonyosodni róla, hogy a födém kibírja ezt a terhelést.

Ha kialakítottuk a tökéletes helyet

Miután megtaláltuk a megfelelő helyet, az áramfogyasztásról is érdemes szót ejteni. A jakuzzik áramigénye változó. Ha egy-két masszázs szivattyúval megelégedünk, akkor elég egy fázis. Ha háromnál több szivattyút szeretnénk, onnantól szükség van a három fázisra. Ha kertbe kerül a jakuzzi, semmilyen plusz hőszigetelést nem kell alkalmazni, hiszen minden jakuzzit úgy gyártanak le, hogy kültériként funkcionáljon.

Ami szinte a legfontosabb, hogy mindig figyelnünk kell a friss víz pótlásának helyére. Mert nem csak akkor van szükség egy csapra amikor teljesen lecseréljük a vizet, hanem azt néha pótolni kell a párolgás miatt.

Beltéri megoldás esetén pedig egy lefolyóról is kell gondoskodnunk mindenképp. Használat közben magas páratartalom képződik, ezért, ha a jakuzzi zárt térbe kerül, be kell szereznünk egy páramentesítő készüléket, vagy megfelelő szellőzést kell kialakítanunk. Kerti és belső jakuzzi építésénél a helyet úgy kell kialakítani, hogy legalább kettő oldala szabad legyen. Ha le szeretnénk fedni az oldalakat, azt csak is úgy érdemes, hogy könnyen eltávolítható legyen a burkolat. Karbantartásnál vagy szerelésnél nagy segítség, ha erre is figyelünk.