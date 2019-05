A 3 legjobb IQ fejlesztő játék az óvodások számára

Egy kisgyermek számára a játék elengedhetetlen tevékenység, hiszen ennek segítségével rengeteg tapasztalatot szerez önmagáról, és a világról is. Voltaképp játék közben egy gyermek folyamatosan tanul, még ha ennek nincs is a tudatában.

Ahhoz, hogy gyermekünk megfelelően fejlődjön, szükség van a megfelelő játékokra is. A hatalmas választékra panasz nem lehet, sőt inkább az okozhat gondot, hogy a már -már zavaró bőségben a szülő azt sem tudja, melyik játék lehet valóban milyen játékszerre van szüksége egy gyereknek. Összegyűjtöttük most azokat a játékokat, melyek kimondottan az óvodás korú gyermekek számára lettek kitalálva, segítségükkel a gyermekek logikája, gondolkodását, és figyelmét is fejleszteni tudjuk.

Számos memória kártyák

A különböző márkájú számos memóriakártyák már tökéletesek lehetnek az óvodás korú gyermekek számára. A kártyákon található ábrák segítségével a 3-4 évesek megtanulhatják a számokat. A kártya egyik oldalán a található a szám, e mellé kell megkeresnie a gyereknek a kártya párját, melyen össze kell számolnia a különböző ábrákat. Ezt a játékot akár egyedül vagy több gyerek együtt is tudja játszani.

A Cause Számos memóriakártyák festett fából készültek, melynek köszönhetően strapabíróak, és igen hosszú életűek lehetnek, akár több generáción át is használni lehet. A dobozban 24 kártya található, melyeken vidám, színes kép tanítja megy a gyermekeknek a számolást, illetve a párkeresést.

Négyet egy sorba

A Négyet egy sorba játékok nem csak gyerekek, de felnőttek számára is izgalmas lehet. A különleges, lyukacsos játéktérben a gyermekeknek úgy kell elhelyezniük a saját korongjaikat, hogy azokból a végén négy darab egymás mellé tudjon kerülni. Emellett folyamatosan figyelni kell arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy az ellenfelünk győzzön. A táblába vízszintesen, függőlegesen, és átlósan is tudjuk pakolgatni a korongokat. Akinek először összejön a 4 korong egymás mellett az lesz a győztes. Ezeket a játékokat 4-5 éves kortól szokták már ajánlani.

Térbeli Amőba

Ha gyermekünk betöltötte már az 5. életévét, valószínűleg fel fogja kelteni az érdeklődését a Térbeli Amőba játék, melynek köszönhetően fejleszteni tudjuk a logikáját, figyelmét, és gondolkodását is. A játék célja: Négy figurát sorba állítani a tér bármely iránya szerint haladva. A játékhoz két játékos szükséges, akik felváltva fognak egy-egy figurát tenni az üres helyekre. Természetesen ez a játék nem csak a gyerekek, de akár a szüleik nagy kedvence is lehet.

Forrás: Használt játékok webáruháza: Jatekparadicsom.com