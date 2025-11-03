Miért éri meg TBSZ számlát nyitni még idén?

A TBSZ előnyei: adómentesség és kamatos kamat

Az év vége nemcsak az összegzés és az új tervek ideje, hanem a tudatos befektetők számára is kulcsfontosságú időpont. Ilyenkor ugyanis még lehetőség nyílik arra, hogy valaki megnyissa saját TBSZ-ét, amellyel hosszú távon jelentős adómegtakarítást és hozamot érhet el. Egy egyszerű online eszköz, például egy TBSZ kalkulátor segíthet kiszámolni azt, mennyivel járhat jobban valaki és mennyi adót spórolhat meg, ha TBSZ-en fektet be.

Sokan nem is tudják, hogy a TBSZ nemcsak részvényekre vagy kötvényekre használható, hanem pénzpiaci alapokra, befektetési jegyekre, sőt akár külföldi állampapírokra is. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki a saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő portfóliót állítson össze.

A TBSZ lényege, hogy az ezen keresztül elhelyezett befektetések hozamai bizonyos idő után adómentessé válnak. Mivel a kamatos kamat hatása az idővel egyre erőteljesebb, minél előbb kezd valaki megtakarítani, annál több haszna lehet. Az év vége előtti nyitás különösen előnyös, mivel a TBSZ futamideje évhez kötött: az adott év a gyűjtőidőszak, és csak a következő év januárjától indul az ötéves időszak. Aki tehát még idén nyitja meg a számlát, egy teljes évet nyer a kamatozásban és az adómentes időszak kezdetében.

Hogyan működik a TBSZ, és mitől különleges?

A Tartós Befektetési Számla működése egyszerű, de rendkívül hatékony. A számla megnyitása után a befektető egy gyűjtőév során helyezhet el pénzt rajta, majd az ezt követő ötéves futamidő alatt a teljes vagyon kamatozik. Az első három évben történő kivét esetén a hozam után 15% személyi jövedelemadót (SZJA) és 13% szociális hozzájárulási adót (szochó) kell fizetni. A harmadik év után valamennyivel csökkenek az adók mértékei, viszont az ötödik év elteltével pedig a hozam teljesen adómentessé válik.

Ez a kedvezményes adózási struktúra hosszú távú gondolkodásra ösztönöz és jelentős előnyt biztosít azok számára, akik éveken át megtartják befektetéseiket. Egy hagyományos értékpapírszámlán elért hozamok után mindig meg kell fizetni az adókat, ami csökkenti a nettó hozamot, míg a TBSZ esetében a befektetett összeg kamatai és hozamai egyben maradnak, így a kamatos kamat hatása maximálisan érvényesül.