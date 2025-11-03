56 perce
Miért éri meg TBSZ számlát nyitni még idén?
Az év vége sokak számára a pénzügyi tervezés időszaka: ilyenkor zárjuk le az évet, átgondoljuk a kiadásokat és a megtakarításokat, valamint megvizsgáljuk, hogyan tudnánk többet kihozni a pénzünkből a következő évben. Ez az időszak ideális arra is, hogy hosszú távra előre gondolkodjunk, például egy Tartós Befektetési Számla (TBSZ) megnyitásával.
A TBSZ előnyei: adómentesség és kamatos kamat
Az év vége nemcsak az összegzés és az új tervek ideje, hanem a tudatos befektetők számára is kulcsfontosságú időpont. Ilyenkor ugyanis még lehetőség nyílik arra, hogy valaki megnyissa saját TBSZ-ét, amellyel hosszú távon jelentős adómegtakarítást és hozamot érhet el. Egy egyszerű online eszköz, például egy TBSZ kalkulátor segíthet kiszámolni azt, mennyivel járhat jobban valaki és mennyi adót spórolhat meg, ha TBSZ-en fektet be.
Sokan nem is tudják, hogy a TBSZ nemcsak részvényekre vagy kötvényekre használható, hanem pénzpiaci alapokra, befektetési jegyekre, sőt akár külföldi állampapírokra is. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki a saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő portfóliót állítson össze.
A TBSZ lényege, hogy az ezen keresztül elhelyezett befektetések hozamai bizonyos idő után adómentessé válnak. Mivel a kamatos kamat hatása az idővel egyre erőteljesebb, minél előbb kezd valaki megtakarítani, annál több haszna lehet. Az év vége előtti nyitás különösen előnyös, mivel a TBSZ futamideje évhez kötött: az adott év a gyűjtőidőszak, és csak a következő év januárjától indul az ötéves időszak. Aki tehát még idén nyitja meg a számlát, egy teljes évet nyer a kamatozásban és az adómentes időszak kezdetében.
Hogyan működik a TBSZ, és mitől különleges?
A Tartós Befektetési Számla működése egyszerű, de rendkívül hatékony. A számla megnyitása után a befektető egy gyűjtőév során helyezhet el pénzt rajta, majd az ezt követő ötéves futamidő alatt a teljes vagyon kamatozik. Az első három évben történő kivét esetén a hozam után 15% személyi jövedelemadót (SZJA) és 13% szociális hozzájárulási adót (szochó) kell fizetni. A harmadik év után valamennyivel csökkenek az adók mértékei, viszont az ötödik év elteltével pedig a hozam teljesen adómentessé válik.
Ez a kedvezményes adózási struktúra hosszú távú gondolkodásra ösztönöz és jelentős előnyt biztosít azok számára, akik éveken át megtartják befektetéseiket. Egy hagyományos értékpapírszámlán elért hozamok után mindig meg kell fizetni az adókat, ami csökkenti a nettó hozamot, míg a TBSZ esetében a befektetett összeg kamatai és hozamai egyben maradnak, így a kamatos kamat hatása maximálisan érvényesül.
Ráadásul a befektető szabadon dönthet arról, milyen eszközökbe fektet. Akár részvények, ETF-ek, kötvények vagy pénzpiaci alapok mellett dönt, a TBSZ biztosítja a rugalmasságot és az adóelőnyt is. Az is előny, hogy a befektető bármikor újrasúlyozhatja portfólióját anélkül, hogy ezzel adófizetési kötelezettség keletkezne.
Miért most érdemes lépni?
A TBSZ számla megnyitása ma már nemcsak a tehetős befektetők kiváltsága. Számos bank és brókerplatform kínál egyszerű, online megoldást, alacsony belépési küszöbbel és minimális adminisztrációval. Az év vége azért különösen fontos, mert aki december 31. előtt megnyitja a számlát, az a következő év elejétől már elindíthatja az ötéves adómentes időszakot. Aki viszont csak januárban lép, egy teljes évet veszít, ami hosszú távon akár több tízezer forintnyi különbséget is jelenthet.
Egy TBSZ kalkulátor jól szemlélteti, mekkora előnyt hoz ez pénzben kifejezve. Például egy ötéves, évi 5%-os hozamú befektetésnél már egy év csúszás is érezhetően csökkenti a végösszeget. Ha pedig a hozam magasabb, vagy a megtakarítást a futamidő végén újabb TBSZ-be forgatjuk, a különbség a duplájára is nőhet.
A hosszú távú gondolkodás jutalma
A TBSZ nemcsak az adómegtakarításról szól, hanem a tudatos pénzügyi tervezés egyik alappillére is. Egyre több fiatal és tapasztalt befektető ismeri fel benne a lehetőséget, hiszen segít rendszerezni a pénzügyeket és fegyelmezett megtakarítási szokásokat alakít ki.
Akár a biztonságos állampapírokat, akár a nagyobb kockázatú részvénybefektetéseket részesítjük előnyben, a TBSZ stabil keretet nyújt hosszú távú céljaink eléréséhez. Aki most elindul ezen az úton, nemcsak anyagilag, hanem szemléletben is gazdagabb lesz. Összességében tehát érdemes még az év vége előtt megnyitni a TBSZ-t, hogy kihasználjuk az adómentesség és a kamatos kamat előnyeit, és magabiztosan indítsuk a következő pénzügyi évet.