Új sztár szerelem a láthatáron?

Új élmény vár Székesfehérváron – az Autócentrum Szabónál nemzetközi autógyártók új belépői, mint a BYD autómárka pörgette fel a pulzust. Nem csoda, hogy márkanagyköveteink, Csuti és Evelin is első látásra beleszeretett ebbe a márkába. Modern dizájn, innováció, elektromos és hibrid technológiák, és ami a legjobb: garantáltan legjobb ár. 🚗⚡

Miért lett mindenki BYD rajongó?

A BYD nem véletlenül söpör végig a magyar piacon. A márka mert nagyot álmodni: friss formanyelv, letisztult digitális cockpit, vezetéstámogató rendszerek és okos csatlakozási megoldások. A BYD az elektromos autó technológia egyik úttörője, az óceánok ihlette formanyelv valóságos mesterműként hat, erős ár-érték aránnyal hódít.

BYD előnyök:

Elektromos és hibrid opciók, fejlett akkutechnológia,

csendes, fürge városi és országúti élmény,

modern infotainment, OTA frissítések, okostelefon-integráció.

A BYD márka friss szemléletet hoz, amihez az Autócentrum Szabó ügyfélbarát folyamatai tökéletesen illenek.

Extra kedvezmények és akciók most az Autócentrum Szabónál

Autócentrum Szabó: 17 márka, 3 telephely, maximális kényelem

Az Autócentrum Szabó Csoport országosan is egyedi kombinációt kínál: 17 autómárka egy helyen, Érden és Székesfehérváron, folyamatos akciók és extra garancia, teljes körű ügyintézés egy kézből. Mi az, amire számíthatsz ha az Autócentrumhoz jössz?

Garantáltan legjobb ár,

új, akciós és online autók – nagy készletből, rövid átfutással,

használt autó beszámítás,

finanszírozás és biztosítás egy helyen,

díjmentes csereautó szolgáltatás

szerviz, karosszéria, műszaki vizsga,

flottaértékesítés és flottakezelés – mindent lefedünk.

Tech-orientált márkaként nálunk a vásárlás és a szerviz digitális: online időpontfoglalás, transzparens szervizajánlatok. A cél egyszerű: legyen gyors, átlátható és kényelmes minden lépés.

Miért most érdemes lépni?

BYD modellek széles választékban, vonzó bevezető akciók és kedvezményes lehetőségek

széles választékban, vonzó bevezető akciók és kedvezményes lehetőségek Óriási készlet

Extra garancia és teljes körű ügyintézés az első érdeklődéstől a kulcsátadásig

És igen, Csuti és Evelin sem véletlenül rajonganak ezekért a modellekért: a formaterv, a technológia és a vezetési élmény együtt adja azt a pluszt, amitől az autózás újra izgalmas lesz. Gyere el, foglalj tesztvezetést Székesfehérváron, mert a kormány mögötti első 10 perc mindent elárul. 😉