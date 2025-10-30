október 30., csütörtök

Vajon ki csavarta el Dobos Evelin és Szabó András ’Csuti’ fejét az elmúlt hónapokban?

Új sztár szerelem a láthatáron?

BYD modellek most óriási készlettel az Autócentrum Szabónál

Forrás: bydfehervar.hu

Új élmény vár Székesfehérváron – az Autócentrum Szabónál nemzetközi autógyártók új belépői, mint a BYD autómárka pörgette fel a pulzust. Nem csoda, hogy márkanagyköveteink, Csuti és Evelin is első látásra beleszeretett ebbe a márkába. Modern dizájn, innováció, elektromos és hibrid technológiák, és ami a legjobb: garantáltan legjobb ár. 🚗⚡

Miért lett mindenki BYD rajongó?

A BYD nem véletlenül söpör végig a magyar piacon. A márka mert nagyot álmodni: friss formanyelv, letisztult digitális cockpit, vezetéstámogató rendszerek és okos csatlakozási megoldások. A BYD az elektromos autó technológia egyik úttörője, az óceánok ihlette formanyelv valóságos mesterműként hat, erős ár-érték aránnyal hódít. 

BYD előnyök:

  • Elektromos és hibrid opciók, fejlett akkutechnológia,
  • csendes, fürge városi és országúti élmény,
  • modern infotainment, OTA frissítések, okostelefon-integráció.

A BYD márka friss szemléletet hoz, amihez az Autócentrum Szabó ügyfélbarát folyamatai tökéletesen illenek. 

Extra kedvezmények és akciók most az Autócentrum Szabónál
Forrás: bydfehervar.hu

Autócentrum Szabó: 17 márka, 3 telephely, maximális kényelem

Az Autócentrum Szabó Csoport országosan is egyedi kombinációt kínál: 17 autómárka egy helyen, Érden és Székesfehérváron, folyamatos akciók és extra garancia, teljes körű ügyintézés egy kézből. Mi az, amire számíthatsz ha az Autócentrumhoz jössz? 

  • Garantáltan legjobb ár,
  • új, akciós és online autók – nagy készletből, rövid átfutással,
  • használt autó beszámítás, 
  • finanszírozás és biztosítás egy helyen,
  • díjmentes csereautó szolgáltatás
  • szerviz, karosszéria, műszaki vizsga, 
  • flottaértékesítés és flottakezelés – mindent lefedünk.

Tech-orientált márkaként nálunk a vásárlás és a szerviz digitális: online időpontfoglalás, transzparens szervizajánlatok. A cél egyszerű: legyen gyors, átlátható és kényelmes minden lépés.

Miért most érdemes lépni?

  • BYD modellek széles választékban, vonzó bevezető akciók és kedvezményes lehetőségek
  • Óriási készlet
  • Extra garancia és teljes körű ügyintézés az első érdeklődéstől a kulcsátadásig

És igen, Csuti és Evelin sem véletlenül rajonganak ezekért a modellekért: a formaterv, a technológia és a vezetési élmény együtt adja azt a pluszt, amitől az autózás újra izgalmas lesz. Gyere el, foglalj tesztvezetést Székesfehérváron, mert a kormány mögötti első 10 perc mindent elárul. 😉

Válaszd a hozzád legjobban illő modellt – bydfehervar.hu
Forrás: bydfehervar.hu

A következő nagy szerelem a garázsodban lehet

Ha készen állsz egy új élményre a volán mögött, várunk Székesfehérváron. Nézd meg élőben a BYD modelleket, kérj személyre szabott ajánlatot a garantáltan legjobb ár programunkkal, és foglalj tesztvezetést még ma. ✨

Szólj hozzá: te inkább elektromos vagy hibrid párti vagy? Melyik modell lopta be magát a szívedbe – egy városi BYD vagy egy vagány SUV? Írd meg a véleményed, oszd meg a cikket azokkal, akik épp új autót keresnek, és látogass el a weboldalunkra: www.autocentrumszabo.hu

Autócentrum Szabó – Nálunk az autó is a családhoz tartozik.

 

