Szerviz munkafelvevőt keresünk Bicskére – Bérezés havi nettó 600.000 forint
Megbízónk részére keresünk szerviz munkafelvevőt Bicskére.
Bérezés havi nettó 600.000 forint
Feladatok:
- Szervizkapacitás nyomon követése
- Alkatrészek diszponálása, együttműködve a beszerző kollégákkal
- Ügyfelekkel való személyes és telefonos kapcsolattartás
- Árajánlatok, számlák készítése, kezelése
Elvárások:
- Műszaki beállítottság, szakmai tapasztalat haszonjárművek terén
- Jó kommunikációs készség, ügyfélcentrikus gondolkodás
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Havi nettó 600.000 Ft + cafeteria
- Munkavégzéshez szükséges legmodernebb eszközök
Munkarend:
- egy műszakos munkarend 7:30 16:00-ig
Munkavégzés helye:
- Bicske, Iparterület – M1-es autópálya mellett
Önéletrajzát az [email protected] címen várjuk.
Besthunters Zrt.
