Szerviz munkafelvevőt keresünk Bicskére – Bérezés havi nettó 600.000 forint

Szerviz munkafelvevőt keresünk Bicskére – Bérezés havi nettó 600.000 forint

Megbízónk részére keresünk szerviz munkafelvevőt Bicskére. 

Bérezés havi nettó 600.000 forint 

Feladatok:

  • Szervizkapacitás nyomon követése
  • Alkatrészek diszponálása, együttműködve a beszerző kollégákkal
  • Ügyfelekkel való személyes és telefonos kapcsolattartás
  • Árajánlatok, számlák készítése, kezelése 

Elvárások:

  • Műszaki beállítottság, szakmai tapasztalat haszonjárművek terén
  • Jó kommunikációs készség, ügyfélcentrikus gondolkodás
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

Amit kínálunk:

  • Havi nettó 600.000 Ft + cafeteria
  • Munkavégzéshez szükséges legmodernebb eszközök 

Munkarend:

  • egy műszakos munkarend 7:30 16:00-ig 

Munkavégzés helye:

  • Bicske, Iparterület – M1-es autópálya mellett

Önéletrajzát az [email protected] címen várjuk. 
Besthunters Zrt.

 

