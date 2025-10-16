Mit hova dobjak? – Lakossági hulladékgyűjtés szabályai

A szelektív hulladékgyűjtés ma már nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. 2025 októberétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a lakossági hulladékkezelésben. De pontosan mit is jelentenek ezek a változások? Hogyan tudjuk elkerülni, hogy a kukát ne ürítsék ki? És milyen megoldások segíthetnek abban, hogy otthon is kényelmesen és hatékonyan gyűjtsük a szemetet? Ezekre a kérdésekre a Homelux.hu szakértője ad válaszokat.

Miért ennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban?

A szelektív hulladékgyűjtés nem csupán környezetvédelmi divat, hanem létkérdés. Ha a hulladékot megfelelően szétválogatjuk, az újrahasznosítható anyagok visszakerülhetnek a körforgásba, így kevesebb szemét kerül a lerakókba. A Homeluxnál mi is ezt a szemléletet támogatjuk azzal, hogy kül- és beltéri hulladékgyűjtőinket különböző méretben és színben kínáljuk – így bárki könnyedén kialakíthatja otthon vagy munkahelyén a szelektív rendszert.

Mik a 2025. októberétől érvényes új szabályok a hulladékgyűjtésben?

A legfontosabb változás, hogy a közszolgáltatók megtagadhatják a kuka kiürítését, ha az nem felel meg az előírásoknak.

Csak azokat a kukákat ürítik, amelyek: szabványosak és épek, rendeltetésszerűen használhatók, nincsenek túltöltve, fedelük teljesen lecsukható.

Ha a kuka fedele nem zárható, vagy a hulladék kilóg, a szemétszállító cég megtagadhatja az ürítést, sőt, túlterhelés esetén külön díjat is felszámíthat.

További újdonság, hogy szigorúan tilos a vegyes kukába papírt, műanyagot, fémet vagy üveget tenni – ezeket kizárólag a megfelelő színű szelektív gyűjtőbe lehet helyezni.

Hogyan gyűjtsük a szelektív hulladékot otthon?

A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy minden hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön – ezzel jelentősen csökkenthető a környezetterhelés és növelhető az újrahasznosítás aránya. A papírhulladék, például az újság, a kartondoboz vagy a csomagolópapír a kék színű kukába való, ugyanakkor a zsíros pizzás doboz, a használt szalvéta vagy papírzsebkendő már a kommunális hulladék közé tartozik. A műanyag és fém csomagolóanyagok, a PET-palackok, konzerv- és aludobozok a sárga kukába helyezhetők, míg a kerti zöldhulladék – fű, lomb, gallyak – a zöld gyűjtőbe kerül. Az üveg hulladékot külön, erre kijelölt üveggyűjtő pontokon kell leadni. A használt sütőolajat mindig zárható edényben ajánlott gyűjteni és leadni, hogy az biodízelként újrahasznosítható legyen. A feleslegessé vált ruhák, háztartási textíliák a textilgyűjtő konténerekbe vihetők, az elektronikai hulladék, elemek és akkumulátorok pedig kizárólag kijelölt gyűjtőpontokon adhatók le. A nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladék számára a hulladékudvarok biztosítanak biztonságos és szabályos leadási lehetőséget.