Mit hova dobjak? – Lakossági hulladékgyűjtés szabályai
A szelektív hulladékgyűjtés ma már nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. 2025 októberétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe a lakossági hulladékkezelésben. De pontosan mit is jelentenek ezek a változások? Hogyan tudjuk elkerülni, hogy a kukát ne ürítsék ki? És milyen megoldások segíthetnek abban, hogy otthon is kényelmesen és hatékonyan gyűjtsük a szemetet? Ezekre a kérdésekre a Homelux.hu szakértője ad válaszokat.
Miért ennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban?
A szelektív hulladékgyűjtés nem csupán környezetvédelmi divat, hanem létkérdés. Ha a hulladékot megfelelően szétválogatjuk, az újrahasznosítható anyagok visszakerülhetnek a körforgásba, így kevesebb szemét kerül a lerakókba. A Homeluxnál mi is ezt a szemléletet támogatjuk azzal, hogy kül- és beltéri hulladékgyűjtőinket különböző méretben és színben kínáljuk – így bárki könnyedén kialakíthatja otthon vagy munkahelyén a szelektív rendszert.
Mik a 2025. októberétől érvényes új szabályok a hulladékgyűjtésben?
A legfontosabb változás, hogy a közszolgáltatók megtagadhatják a kuka kiürítését, ha az nem felel meg az előírásoknak.
Csak azokat a kukákat ürítik, amelyek: szabványosak és épek, rendeltetésszerűen használhatók, nincsenek túltöltve, fedelük teljesen lecsukható.
Ha a kuka fedele nem zárható, vagy a hulladék kilóg, a szemétszállító cég megtagadhatja az ürítést, sőt, túlterhelés esetén külön díjat is felszámíthat.
További újdonság, hogy szigorúan tilos a vegyes kukába papírt, műanyagot, fémet vagy üveget tenni – ezeket kizárólag a megfelelő színű szelektív gyűjtőbe lehet helyezni.
Hogyan gyűjtsük a szelektív hulladékot otthon?
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy minden hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön – ezzel jelentősen csökkenthető a környezetterhelés és növelhető az újrahasznosítás aránya. A papírhulladék, például az újság, a kartondoboz vagy a csomagolópapír a kék színű kukába való, ugyanakkor a zsíros pizzás doboz, a használt szalvéta vagy papírzsebkendő már a kommunális hulladék közé tartozik. A műanyag és fém csomagolóanyagok, a PET-palackok, konzerv- és aludobozok a sárga kukába helyezhetők, míg a kerti zöldhulladék – fű, lomb, gallyak – a zöld gyűjtőbe kerül. Az üveg hulladékot külön, erre kijelölt üveggyűjtő pontokon kell leadni. A használt sütőolajat mindig zárható edényben ajánlott gyűjteni és leadni, hogy az biodízelként újrahasznosítható legyen. A feleslegessé vált ruhák, háztartási textíliák a textilgyűjtő konténerekbe vihetők, az elektronikai hulladék, elemek és akkumulátorok pedig kizárólag kijelölt gyűjtőpontokon adhatók le. A nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladék számára a hulladékudvarok biztosítanak biztonságos és szabályos leadási lehetőséget.
A papírt, műanyagot és fémet tisztán, kiöblítve és lehetőség szerint lapítva kell elhelyezni a gyűjtőedénybe. Nem kell sterilre mosni, de az ételmaradékos, zsíros vagy folyadékkal teli csomagolás már nem újrahasznosítható, ezért az a vegyes kukába való.
Ezzel biztosítható, hogy a szelektíven gyűjtött anyag valóban újra feldolgozható legyen.
Mik az új hulladékürítési súlyhatárok és miért fontosak?
Az új előírások pontos kilogramm-határokat tartalmaznak. Aki ezt túllépi, annál a szolgáltató szintén megtagadhatja az ürítést. Ez 80 literes kuka esetén max. 40 kg, 120 literes kuka esetén max. 60 kg, 240 literes kuka esetén max. 120 kg lehet.
Ezért is érdemes strapabíró, minőségi kukát választani, ami könnyű, mégis bírja a terhelést – ilyen például a Homelux kínálatában megtalálható Leziter hulladéktároló család, mely kedvező áron, és tartós, a szabványoknak megfelelő minsőségben elérhetők. A Leziter kukák 120 és 240 literes kivitelben zöld, fekete, barna, sárga, kék színben, UV-álló, időjárás- és ütésálló műanyagból készülnek.
Milyen beltéri szelektív hulladékgyűjtő javasolt a háztartások számára?
Akik háztartásában viszonylag sok szelektív hulladék keletkezik, érdemes külön hulladéktárolókban gyűjteni azokat. Erre a legpraktikusabb a kivehető zsákokkal rendelkező tárolók, melyekből a hulladékot azonnal el tudjuk vinni a gyűjtőbe.
Erre kiváló megoldás a Leziter Beltéri szelektív hulladékgyűjtői, melyek 100 literes (egy rekeszes) és 140 literes (két rekeszes) űrtartartalommal, fekete és fehér színben elérhetők. A kivehető belső zsák, a zárható fedél és az elegáns forma miatt tökéletesen mutat egy konyhabútor mellett., irodában, vagy közintézményekben is. Könnyen tisztítható, esztétikus és helytakarékos megoldás.
Az új hulladékkezelési szabályok tehát nem büntetni akarnak, hanem segítenek rendszert vinni a hulladékkezelésbe. Ha mindenki betartja az előírásokat, az országos újrahasznosítási arány látványosan növekedhet. A Homelux.hu-nál mi ehhez kínálunk tartós, szabványos és környezetbarát hulladékgyűjtőket, hogy a szelektálás ne nyűg, hanem természetes napi rutin legyen.