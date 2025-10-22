október 22., szerda

Mérföldkő a Schneider Autóház életében: megnyílt Magyarország első vidéki BYD márkakereskedése Pécsett!

Címkék#Schneider Autóház#BYD#Pécs

A Schneider Autóház és a globális elektromos járműgyártó BYD stratégiai együttműködése új szintre lépett: megnyílt Magyarország első vidéki BYD márkakereskedése Pécsett. Az új pécsi értékesítési pont nemcsak a város, hanem az egész hazai autópiac számára jelentős előrelépést jelent, hiszen a Schneider Autóház ezzel tovább erősíti elkötelezettségét a fenntartható mobilitás iránt.

PR cikk

A BYD: a világ élvonalában az elektromos járművek piacán

A BYD az elmúlt években globális szinten vált meghatározó szereplővé az elektromos és plug-in hibrid járművek piacán. Magyarországon a márka dinamikusan növekvő népszerűségnek örvend, és jelenleg az ország egyik leggyakrabban eladott elektromos autója. A BYD kínálata nemcsak teljesen elektromos modelleket, hanem nagy hatótávú hibrid járműveket is tartalmaz, így ideális választás azok számára, akik a hagyományos és az elektromos meghajtás közötti átmenetet keresik.

Nemzetközi színvonalú design Pécsett

A pécsi BYD márkakereskedés kialakítása a márka globális design koncepcióját követi, amely hasonlóan modern és letisztult megjelenésű Mexikóban, Brazíliában, Argentínában és Európa több pontján.

A pécsi márkakereskedés a BYD legújabb arculati és térkialakítási koncepcióját követi, amelyet a világhírű Gensler építésziroda tervezett. A Gensler egy San Franciscó-i központú globális design- és építészeti vállalat, amely bevétel és tervezői létszám alapján a világ legnagyobb építészirodája.

Maria Grazia Davino, a BYD regionális ügyvezető igazgatója a megnyitón elmondta:

A pécsi márkakereskedés megnyitása fontos lépés a BYD európai terjeszkedésében. A Schneider Autóház professzionális csapatával közösen egy olyan helyet hoztunk létre, amely hűen tükrözi a márka filozófiáját: a technológiai kiválóság, a fenntarthatóság és a kimagasló ügyfélélmény találkozását. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon ilyen gyorsan fejlődhetünk, és egyre közelebb kerülünk a vásárlókhoz.

Magyarország stratégiai szerepe a BYD számára

A BYD a hazai terjeszkedés részeként további tíz értékesítési és szervizpont megnyitását tervezi, a hálózatot pedig 2026-ra megháromszorozza. Magyarország különleges jelentőséggel bír a vállalat számára: Szegeden épül Európa első BYD gyára, amely a kontinens elektromos járműgyártásának egyik új központjává válik a következő években.

Kiemelt vendégek az ünnepélyes megnyitón

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Maria Grazia Davino, a BYD regionális ügyvezető igazgatója, valamint Sváby András, a BYD márka magyarországi nagykövete. Mindketten hangsúlyozták a Schneider Autóház és a BYD együttműködésének jelentőségét, valamint a fenntartható mobilitás előmozdítását Magyarországon.

A Schneider Autóház honlapja ITT ÉRHETŐ EL!

 

