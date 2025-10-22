49 perce
Mérföldkő a Schneider Autóház életében: megnyílt Magyarország első vidéki BYD márkakereskedése Pécsett!
A Schneider Autóház és a globális elektromos járműgyártó BYD stratégiai együttműködése új szintre lépett: megnyílt Magyarország első vidéki BYD márkakereskedése Pécsett. Az új pécsi értékesítési pont nemcsak a város, hanem az egész hazai autópiac számára jelentős előrelépést jelent, hiszen a Schneider Autóház ezzel tovább erősíti elkötelezettségét a fenntartható mobilitás iránt.
A BYD: a világ élvonalában az elektromos járművek piacán
A BYD az elmúlt években globális szinten vált meghatározó szereplővé az elektromos és plug-in hibrid járművek piacán. Magyarországon a márka dinamikusan növekvő népszerűségnek örvend, és jelenleg az ország egyik leggyakrabban eladott elektromos autója. A BYD kínálata nemcsak teljesen elektromos modelleket, hanem nagy hatótávú hibrid járműveket is tartalmaz, így ideális választás azok számára, akik a hagyományos és az elektromos meghajtás közötti átmenetet keresik.
Nemzetközi színvonalú design Pécsett
A pécsi BYD márkakereskedés kialakítása a márka globális design koncepcióját követi, amely hasonlóan modern és letisztult megjelenésű Mexikóban, Brazíliában, Argentínában és Európa több pontján.
A pécsi márkakereskedés a BYD legújabb arculati és térkialakítási koncepcióját követi, amelyet a világhírű Gensler építésziroda tervezett. A Gensler egy San Franciscó-i központú globális design- és építészeti vállalat, amely bevétel és tervezői létszám alapján a világ legnagyobb építészirodája.
Maria Grazia Davino, a BYD regionális ügyvezető igazgatója a megnyitón elmondta:
A pécsi márkakereskedés megnyitása fontos lépés a BYD európai terjeszkedésében. A Schneider Autóház professzionális csapatával közösen egy olyan helyet hoztunk létre, amely hűen tükrözi a márka filozófiáját: a technológiai kiválóság, a fenntarthatóság és a kimagasló ügyfélélmény találkozását. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon ilyen gyorsan fejlődhetünk, és egyre közelebb kerülünk a vásárlókhoz.
Magyarország stratégiai szerepe a BYD számára
A BYD a hazai terjeszkedés részeként további tíz értékesítési és szervizpont megnyitását tervezi, a hálózatot pedig 2026-ra megháromszorozza. Magyarország különleges jelentőséggel bír a vállalat számára: Szegeden épül Európa első BYD gyára, amely a kontinens elektromos járműgyártásának egyik új központjává válik a következő években.
Kiemelt vendégek az ünnepélyes megnyitón
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Maria Grazia Davino, a BYD regionális ügyvezető igazgatója, valamint Sváby András, a BYD márka magyarországi nagykövete. Mindketten hangsúlyozták a Schneider Autóház és a BYD együttműködésének jelentőségét, valamint a fenntartható mobilitás előmozdítását Magyarországon.
A Schneider Autóház honlapja ITT ÉRHETŐ EL!