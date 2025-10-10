október 10., péntek

Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre bentlakásos állásokat hirdet az alábbi munkakörök tekintetében

Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre bentlakásos állásokat hirdet az alábbi munkakörök tekintetében

Alpokalja Integrált Szociális Intézmény
Győr-Moson-Sopron Vármegye

Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre
bentlakásos fogyatékos ellátásba állást hirdet az alábbi munkakörök tekintetében:

- 1 fő vezető ápoló (eü. jogviszonynak megfelelően lakhatási lehetőséggel)
- ápoló, szakápoló (lakhatási lehetőséggel)
- szociális gondozó (8 általános iskolai végzettséggel betölthető lakhatási lehetőséggel)
- 1 fő beszerzési/raktározási munkatárs
(gazdasági végzettséggel)
- 1 fő műszaki munkatárs/gépkocsivezető
- állatgondozó (az állás 2025. december 2-től betölthető)

Részletes információk elérhetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu honlapon.

Érdeklődni a zsirai állásokkal kapcsolatban Illés Roland telephelyvezetőnél a +36 70/396-2818-as telefonszámon, ill. Hollósi Melinda ügyintézői koordinátornál a
+36-70/396-2808-as telefonszámon illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.

 

 

 

