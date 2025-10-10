4 órája
Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre bentlakásos állásokat hirdet az alábbi munkakörök tekintetében
Alpokalja Integrált Szociális Intézmény
Győr-Moson-Sopron Vármegye
Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre
bentlakásos fogyatékos ellátásba állást hirdet az alábbi munkakörök tekintetében:
- 1 fő vezető ápoló (eü. jogviszonynak megfelelően lakhatási lehetőséggel)
- ápoló, szakápoló (lakhatási lehetőséggel)
- szociális gondozó (8 általános iskolai végzettséggel betölthető lakhatási lehetőséggel)
- 1 fő beszerzési/raktározási munkatárs
(gazdasági végzettséggel)
- 1 fő műszaki munkatárs/gépkocsivezető
- állatgondozó (az állás 2025. december 2-től betölthető)
Részletes információk elérhetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu honlapon.
Érdeklődni a zsirai állásokkal kapcsolatban Illés Roland telephelyvezetőnél a +36 70/396-2818-as telefonszámon, ill. Hollósi Melinda ügyintézői koordinátornál a
+36-70/396-2808-as telefonszámon illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.