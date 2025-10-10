Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre bentlakásos állásokat hirdet az alábbi munkakörök tekintetében

Alpokalja Integrált Szociális Intézmény

Győr-Moson-Sopron Vármegye

Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre

bentlakásos fogyatékos ellátásba állást hirdet az alábbi munkakörök tekintetében:

- 1 fő vezető ápoló (eü. jogviszonynak megfelelően lakhatási lehetőséggel)

- ápoló, szakápoló (lakhatási lehetőséggel)

- szociális gondozó (8 általános iskolai végzettséggel betölthető lakhatási lehetőséggel)

- 1 fő beszerzési/raktározási munkatárs

(gazdasági végzettséggel)

- 1 fő műszaki munkatárs/gépkocsivezető

- állatgondozó (az állás 2025. december 2-től betölthető)

Részletes információk elérhetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu honlapon.

Érdeklődni a zsirai állásokkal kapcsolatban Illés Roland telephelyvezetőnél a +36 70/396-2818-as telefonszámon, ill. Hollósi Melinda ügyintézői koordinátornál a

+36-70/396-2808-as telefonszámon illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.