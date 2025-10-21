1 órája
GMO-mentes, friss, hazai – ezért különleges a magyar élelmiszer
Amikor hazai terméket választunk, nemcsak magunkat tápláljuk, hanem a magyar gazdákat és a vidéki életet is erősítjük. A helyi termelők támogatása, a szigorú minőségi ellenőrzések és a fiatal gazdák bevonása mind hozzájárulnak egy fenntartható, értékközpontú jövőhöz. E cél érdekében szervezett tökfesztivált a székesfehérvári városi piacra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága.
A hazai tök szezonja kezdetét vette, és ennek apropóján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös rendezvényt szervezett a városi piacon. A kezdeményezés célja egyértelmű: felhívni a figyelmet a magyar termékek fogyasztásának fontosságára, legyen szó sütőtökről, főzőtökről vagy dísztökről.
Fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók közvetlen kapcsolatba kerüljenek a termelőkkel – így a termék a legrövidebb úton, közvetlenül jut el a vásárló asztalára
– hangsúlyozta Varga Imre István, a NAK Fejér vármegyei elnöke.
A helyi termelők és fogyasztók közti bizalom alapvető értékké vált, hiszen a kisebb gazdálkodóknak ritkán van lehetőségük széles körű megjelenésre a médiában. A NAK által szervezett helyi rendezvények és szakmai napok épp ezt a hidat teremtik meg: láthatóvá teszik a termelőket, és megerősítik a hazai agrárium közösségi erejét.
Tökjó hangulatban telt a székesfehérvári piac őszi programja!
A székesfehérvári városi piac péntek reggel különleges látványt nyújtott: a megszokott vásárlók mellett ezúttal gyerekzsivaj és kacagás töltötte meg a teret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös szervezésében megvalósuló „tökös” program igazi őszi közösségi élményt kínált, amelynek célja a hazai termékek népszerűsítése, valamint a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat erősítése volt.
A rendezvény reggelén Varga Imre István, a NAK Fejér vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte a gyerekeket és kísérőiket. A fiatalok először egy játékos kvízben tehették próbára tudásukat a sütőtökről – megtudhatták például, honnan származik, milyen tápanyagokban gazdag, és hogyan kerül az asztalra. A tanulást azonban hamar felváltotta a kreativitás: a piac közepén sorakozó hatalmas helloweeni tökök szinte csalogatták a gyerekeket, hogy megfogják, kifessék és életre keltsék őket.
Néhány perc sem kellett, és máris egymás után születtek a vidám, mókás és félelmetes tökfigurák, amelyek igazi őszi díszei lettek a piacnak. A kisebbek közben tökös színezőkkel és ügyességi játékokkal foglalhatták el magukat, a finomságokra vágyók pedig belekóstolhattak az ősz ízeibe – frissen sült palacsinták, ínycsiklandó sütőtökös sütemények és egyéb különlegességek csábították őket.
A látvány, a gyerekek öröme és a friss, helyi ételek illata tökéletes hangulatot teremtett. A program nemcsak szórakoztató, hanem nevelő és közösségépítő jellegű is volt: megmutatta, hogy a piac nemcsak a felnőttek tere, hanem olyan hely, ahol a fiatal generáció is megismerkedhet az egészséges, hazai alapanyagokkal, a helyi gazdák munkájával és a közösségi élmény értékével.
Magyar termék: minőség, amit a természet garantál
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a fogyasztókat eligazodni az egyre nyitottabb, globalizált élelmiszerpiacon. Miközben a külföldi termékek is elérhetőek, a magyar áru egyedülálló minőséget és biztonságot kínál.
A Magyarországon megtermelt zöldségek, gyümölcsök és mezőgazdasági termékek GMO-mentesek, szigorúan ellenőrzött körülmények között készülnek. Ez a garancia arra, hogy a természet és a minőség kéz a kézben jár
– emelte ki Varga Imre István.
A NAK hangsúlyozza: nem minden országban ennyire szigorúak a szabályok és ellenőrzések. Az Európai Unió piacán megjelenő ukrán és dél-amerikai importtermékek sokszor olyan növényvédő szereket tartalmaznak, amelyek nálunk már tiltottak. A magyar termelők így nem csupán az árral, hanem a minőséggel és biztonsággal versenyeznek.
Fiatalok a jövő agráriumában
A Kamara kiemelt célja, hogy a magyar agráriumot hosszú távon életképessé és versenyképessé tegye. Ehhez elengedhetetlen a fiatal generáció bevonása. A NAK számos oktatási programot és támogatási lehetőséget kínál a mezőgazdasági, agrármérnöki, állatorvosi és vidékfejlesztési területeken tanuló fiatalok számára. A cél világos: fenntartható, innovatív és erős magyar agrárium, amely egyszerre őrzi a hagyományokat és alkalmazkodik a jövő kihívásaihoz.
A tudatos vásárlás közös felelősség
A hazai termékek választása nem csupán gazdasági döntés – bizalom, egészség és közösségi összetartozás kérdése is. A NAK munkája éppen ezt a tudatos szemléletet erősíti, legyen szó piaci rendezvényről, szakmai képzésről vagy jogszabályi javaslatról. A magyar föld, a magyar termelő és a magyar fogyasztó együtt alkotja azt az egységet, amelyre egy ország élelmiszerbiztonsága és jövője épül.