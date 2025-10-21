GMO-mentes, friss, hazai – ezért különleges a magyar élelmiszer

A hazai tök szezonja kezdetét vette, és ennek apropóján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös rendezvényt szervezett a városi piacon. A kezdeményezés célja egyértelmű: felhívni a figyelmet a magyar termékek fogyasztásának fontosságára, legyen szó sütőtökről, főzőtökről vagy dísztökről.

Fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók közvetlen kapcsolatba kerüljenek a termelőkkel – így a termék a legrövidebb úton, közvetlenül jut el a vásárló asztalára

– hangsúlyozta Varga Imre István, a NAK Fejér vármegyei elnöke.

A helyi termelők és fogyasztók közti bizalom alapvető értékké vált, hiszen a kisebb gazdálkodóknak ritkán van lehetőségük széles körű megjelenésre a médiában. A NAK által szervezett helyi rendezvények és szakmai napok épp ezt a hidat teremtik meg: láthatóvá teszik a termelőket, és megerősítik a hazai agrárium közösségi erejét.

Tökjó hangulatban telt a székesfehérvári piac őszi programja!

A székesfehérvári városi piac péntek reggel különleges látványt nyújtott: a megszokott vásárlók mellett ezúttal gyerekzsivaj és kacagás töltötte meg a teret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezete és Székesfehérvár Városgondnoksága közös szervezésében megvalósuló „tökös” program igazi őszi közösségi élményt kínált, amelynek célja a hazai termékek népszerűsítése, valamint a termelők és fogyasztók közötti kapcsolat erősítése volt.

A rendezvény reggelén Varga Imre István, a NAK Fejér vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte a gyerekeket és kísérőiket. A fiatalok először egy játékos kvízben tehették próbára tudásukat a sütőtökről – megtudhatták például, honnan származik, milyen tápanyagokban gazdag, és hogyan kerül az asztalra. A tanulást azonban hamar felváltotta a kreativitás: a piac közepén sorakozó hatalmas helloweeni tökök szinte csalogatták a gyerekeket, hogy megfogják, kifessék és életre keltsék őket.