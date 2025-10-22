Fáj? Veszélyes? Szükséges? – amit minden nő tudni akar a mammográfiáról

A Doktor24 október végéig több helyszínen, kedvezményes áron nyújtja az emlőszűrés vizsgálatokat, hogy minél több nő számára váljon elérhetővé a modern diagnosztika. Mellrák elleni, Pink Hetek kampányuk része az is, hogy szakembereik számos csatornán hangsúlyozzák: az évenkénti emlővizsgálat nem luxus, hanem az alapvető öngondoskodás elengedhetetlen része.

A mellrák a nők körében ma is a leggyakoribb daganatos betegség, ám korai stádiumban felfedezve még 90% fölötti arányban gyógyítható. Az egyik legfontosabb fegyver ellene az évenkénti mammográfiás szűrés, amit a szakemberek 35–40 éves kortól mindenkinek ajánlanak.

A biztonság és a gondoskodás vizsgálata

Karczagi Lilla doktornő

A mammográfiás vizsgálat világszerte a legmegbízhatóbb módszer az emlődaganat korai kimutatására

– hangsúlyozza Karczagi Lilla, a Doktor 24 radiológus szakorvosa.

Sokan még mindig tartanak tőle, pedig a modern, digitális technológia alacsony feszültségen működik, a sugárterhelés elenyésző. A mammográfia tehát egyáltalán nem veszélyes, nem okoz problémát, és semmilyen káros hatása nincs – viszont életeket menthet.

A doktornő szerint a legfontosabb, hogy a nők ne féljenek kérdezni.

Mi azért vagyunk, hogy segítsünk, és minden lépést megmagyarázunk, minden kérdést tisztázzunk a vizsgálat előtt.

A szakember az egyik közhiedelmet eloszlatva hangsúlyozza, hogy a mammográfia semmiképpen sem helyettesíthető ultrahangos vizsgálattal.

Az ultrahang fontos kiegészítő, de nem szűrővizsgálat. Harminc év alatt elegendő lehet, de 35–40 év felett a mammográfia az arany standard. Ezt mindenképpen érdemes évente elvégeztetni, ahogy a nőgyógyászati szűrést is rendszeresen beiktatjuk az életünkbe.

Modern technika, nőies figyelem

A mammográfia gyors, biztonságos és egyszerű eljárás.

A vizsgálat nem fájdalmas, legfeljebb enyhe érzékenységgel járhat, főleg, ha valaki menstruáció idején érkezik, amikor a mellek feszesebbek. Érdemes inkább a ciklus második felében jönni

– tanácsolja a doktornő.

A Doktor24-ben a vizsgálatok előtt minden páciens részletes tájékoztatást kap arról, mire számíthat, így a kiszámíthatóság és a nyugalom végig megmarad. A cél, hogy minden nő tudja: nincs rossz kérdés, és minden perc róla, az ő biztonságáról szól.