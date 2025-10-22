október 22., szerda

Fáj? Veszélyes? Szükséges? – amit minden nő tudni akar a mammográfiáról

Október világszerte a mellrák elleni küzdelem hónapja. A betegséggel szemben – amely Magyarországon élete során minden 10. nőt érint - a leghatékonyabb eszközünk a rendszeres szűrés, mégis sokan félnek a vizsgálattól. Pedig a mammográfia a modern technológiának köszönhetően ma már egészen más élmény, mint ahogy sokan képzelik. A Doktor24 szakértői most segítenek eloszlatni a vizsgálattal kapcsolatos leggyakoribb félelmeket, és megmutatják, miért érdemes időben lépni.

A Doktor24 október végéig több helyszínen, kedvezményes áron nyújtja az emlőszűrés vizsgálatokat, hogy minél több nő számára váljon elérhetővé a modern diagnosztika. Mellrák elleni, Pink Hetek kampányuk része az is, hogy szakembereik számos csatornán hangsúlyozzák: az évenkénti emlővizsgálat nem luxus, hanem az alapvető öngondoskodás elengedhetetlen része.
A mellrák a nők körében ma is a leggyakoribb daganatos betegség, ám korai stádiumban felfedezve még 90% fölötti arányban gyógyítható. Az egyik legfontosabb fegyver ellene az évenkénti mammográfiás szűrés, amit a szakemberek 35–40 éves kortól  mindenkinek ajánlanak.

A biztonság és a gondoskodás vizsgálata

Karczagi Lilla doktornő 

A mammográfiás vizsgálat világszerte a legmegbízhatóbb módszer az emlődaganat korai kimutatására

– hangsúlyozza Karczagi Lilla, a Doktor 24 radiológus szakorvosa. 

Sokan még mindig tartanak tőle, pedig a modern, digitális technológia alacsony feszültségen működik, a sugárterhelés elenyésző. A mammográfia tehát egyáltalán nem veszélyes, nem okoz problémát, és semmilyen káros hatása nincs – viszont életeket menthet.

A doktornő szerint a legfontosabb, hogy a nők ne féljenek kérdezni. 

Mi azért vagyunk, hogy segítsünk, és minden lépést megmagyarázunk, minden kérdést tisztázzunk a vizsgálat előtt.

A szakember az egyik közhiedelmet eloszlatva hangsúlyozza, hogy a mammográfia semmiképpen sem helyettesíthető ultrahangos vizsgálattal. 

Az ultrahang fontos kiegészítő, de nem szűrővizsgálat. Harminc év alatt elegendő lehet, de 35–40 év felett a mammográfia az arany standard. Ezt mindenképpen érdemes évente elvégeztetni, ahogy a nőgyógyászati szűrést is rendszeresen beiktatjuk az életünkbe.

Modern technika, nőies figyelem

mammográfia gyors, biztonságos és egyszerű eljárás. 

A vizsgálat nem fájdalmas, legfeljebb enyhe érzékenységgel járhat, főleg, ha valaki menstruáció idején érkezik, amikor a mellek feszesebbek. Érdemes inkább a ciklus második felében jönni

– tanácsolja a doktornő.

A Doktor24-ben a vizsgálatok előtt minden páciens részletes tájékoztatást kap arról, mire számíthat, így a kiszámíthatóság és a nyugalom végig megmarad. A cél, hogy minden nő tudja: nincs rossz kérdés, és minden perc róla, az ő biztonságáról szól.

A folyamat mindössze néhány percet vesz igénybe. Az asszisztens először kikérdezi a pácienst a korábbi leleteiről, tüneteiről, majd az emlőről kétirányú felvétel készül. „A modern gépek pontos, részletgazdag képet adnak, a nők pedig többnyire megkönnyebbülve lélegeznek fel, amikor látják, milyen gyorsan és zökkenőmentesen zajlik az egész folyamat.”

Empátia, diszkréció, nyugodt légkör

A Doktor24-nél a vizsgálat nemcsak szakmailag, hanem emberileg is a legmagasabb színvonalon zajlik.

Siroki Zoé asszisztens

Fontos, hogy a páciens a vizsgálat során egy nyugodt, támogató környezetben érezze magát. Mi, asszisztensek külön figyelmet fordítunk a diszkrécióra, a tapintatra és a nyugodt légkörre – hiszen a bizalom megteremtése legalább annyira fontos, mint maga a vizsgálat

– teszi hozzá egy újabb szemszögből Siroki Zoé, a Doktor24 tapasztalt szakasszisztense.
A rendelőkben a legkorszerűbb technológiával felszerelt mammográfiás berendezések, zárható öltözők, figyelemfelkeltő tájékoztató képek és barátságos, empatikus hangulat várja a vizsgálatra érkezőket.      

Sokan az első vizsgálatnál feszélyezve érzik magukat, mert az emlők vizsgálata az intim szférát érinti – de mi mindent megteszünk, hogy a vizsgálatot a lehető legnagyobb odafigyeléssel végezzük, azért, hogy senki se érezze magátkellemetlenül

A tudatosság ereje: szűrés és önvizsgálat kéz a kézben

A mellrák elleni küzdelem nem csak a mammográfiás szűrővizsgálatról szól. 

A tudatosság az első lépés

– hangsúlyozza a doktornő.

A szakemberek azt javasolják, hogy minden nő végezzen havonta önvizsgálatot – lehetőleg a menstruáció utáni héten, amikor a mell nem duzzadt és nem érzékeny. 

Ha bármilyen elváltozást, csomót vagy húzódást észlelünk, ne várjunk, hanem forduljunk orvoshoz. Sok esetben a nők saját maguk veszik észre először a változást.

Az önvizsgálat, az éves kontroll és a nyílt kommunikáció hármasa teremti meg azt a biztonságot, amelyben a nők valóban felelősen gondoskodhatnak önmagukról. A Doktor24 szakemberei szerint a legnagyobb változás akkor jön el, ha a félelem helyét átveszi az ismeret és a tudatosság.

A döntés, ami életet menthet

Az emlődaganat ma már nem egyenlő a végzetes diagnózissal, de ehhez időben kell lépni. A Doktor24 Pink heteiben minden 35 év feletti nő kedvezményesen vehet részt korszerű, alacsony sugárterhelésű mammográfiás vizsgálaton, ahol a biztonság és a páciens jólléte egyaránt fontos.

A kampány célja egyszerű, de annál fontosabb: elérni, hogy a nők ne féljenek a vizsgálattól, és tudják, hogy az évente elvégzett szűrés és a havi önvizsgálat a legjobb védelem.

mammográfia nem ijesztő kihívás, hanem felszabadító lehetőség

– foglalja össze Karczagi Lilla. 

Mert aki eljön, az nemcsak egy vizsgálatra érkezik, hanem egy nagyon fontos dolgot tesz – önmagáért!

Jelentkezz be a Doktor24 Pink hetek kedvezményes szűrőprogramjára:
https://doktor24.hu/doktor24-pink-hetek 

 

 

