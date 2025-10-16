október 16., csütörtök

Egy TÖK jó nap a székesfehérvári piacon!

Címkék#Halloween#tök jó nap#tökfaragás

Az ősz egyik legkedveltebb és legvidámabb zöldsége, a sütőtök kerül a középpontba október 17-én, pénteken 9 és 12 óra között a Székesfehérvári Városi Piacon, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Vármegyei Szervezete és a Székesfehérvári Városgondnokság Kft. közösen szervezi meg az „Egy TÖK jó nap a piacon” című rendezvényt.

PR cikk

A vidám, családbarát program célja, hogy az általános iskolás gyerekek és a piacra érkező vásárlók játékos, élményszerű módon ismerkedjenek meg a sütőtökkel, mint sokoldalúan felhasználható, egészséges őszi alapanyaggal. A rendezvényen a résztvevők megkóstolhatják a legkülönfélébb tökös finomságokat: lesz sütőtökkrémleves, tökös rétes, tökös pite és tökös keksz, valamint számos más különlegesség, amit a helyi pékségek és vendéglátók készítenek majd. A gasztronómiai élmények mellett kreatív foglalkozások: tökfestés, kézműves sarok, tökös fotó készítés és tökös kérdések várják majd a gyerekeket. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos formában tanuljanak az egészséges táplálkozásról, felfedezzék a sütőtök sokoldalúságát, és közben megtapasztalják a piac pezsgő, közösségi hangulatát. A „Tökös kvízben” a gyerekek próbára tehetik tudásukat: megtudhatják, miért egészséges a sütőtök, milyen vitaminokat tartalmaz, és mit főzhetünk, süthetünk belőle. A kvíz mellett a résztvevők a tökös szelfipontnál és a TÖK jó arcok fotó falnál vidám képeket készíthetnek magukról.

Az „Egy tök jó nap a piacon” című rendezvény egyszerre szól a gyerekeknek, családoknak és a piacra látogatóknak. A szervezők szeretnék megmutatni, hogy a helyi termékekben mennyi érték, íz és közösségi élmény rejlik. 

Miért érdemes sütőtököt fogyasztani?

A sütőtök nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is. Gazdag A-, C- és E-vitaminban, bővelkedik káliumban, magnéziumban és rostban, ezáltal támogatja az immunrendszert, a látást és az emésztést is. Mivel alacsony a kalóriatartalma, kiváló választás az őszi-téli időszakban akár levesekhez, köretekhez vagy desszertekhez.

Érdekességek:

  • A sütőtök Közép- és Dél-Amerikából származik, és több mint 7 000 éve termesztik.
  • A világ legnagyobb tökje meghaladta az 1100 kilogrammot!
  • A Halloween-tök eredetileg nem is tökből, hanem fehérrépából készült – a hagyomány Írországból indult.
  • Magyarországon a sütőtök a 19. században vált igazán népszerűvé, és azóta az ősz egyik legkedveltebb alapanyaga, (zöldsége vagy gyümölcse?) Látogasson el a rendezvényre és erre a kérdésre is választ kaphat!

Az esemény ingyenes, és garantáltan hangulatos, illatos, őszi délelőttnek ígérkezik. Találkozzunk október 17-én a székesfehérvári Városi Piacon – mert ez tényleg egy TÖK jó nap lesz!

 

 

 

