XIX. Harkányi Szabadegyetem 2025. november 12-16.
XIX. Harkányi Szabadegyetem
2025. november 12-16.
A magyarság lelki arca
A középkori Magyarország életét meghatározó és hatásaiban máig tartó történelmi, vallási és kulturális események a mohácsi csata vonatkozásában
November 12. szerda – Művelődési Ház
16,30 Dr. Tóth Gergely: Mohácsi csata a magyar humanista történetírásban
17,30 Dr. Nógrády Árpád: A mohácsi csata helyszíne: A titokzatos Földvár falu kutatása
19,00 Koncert „Itt járt a földön…”
Előadják: Gryllus Dániel, Becze Gábor, Ferenczy György
November 13. csütörtök – Művelődési Ház
16,30 Dr. Sudár Balázs: A mohácsi csata az oszmánok szemével
17,30 Dr. Fedeles Tamás: Tévhitek és tények a Jagellók koráról
19,00 Koncert Híres Pannónia Régizene Együttes Válogatás Balassy Bálint és Bakkfark Bálint dalaiból
November 14. péntek – Művelődési Ház
16,30 Dr. Varga Szabolcs: A mohácsi csata következményei és a Magyar Királyság a török korban
17,30 Dr. B. Szabó János: A mohácsi csata hadtörténete
November 15. szombat – Művelődési Ház
16,30 Dr. Pálfi György: A mohácsi tömegsírok antropológiai kutatása
17,30 Dr. Szabó Máté: A mohácsi csatatér régészeti kutatása
19,00 Koncert Bacchus Consort: „Jertek emlékezzünk…”, 16-17. századi magyar kódexek dallamai a török hódoltság idején
November 16. vasárnap
Református templom
10,30 Istentisztelet – igét hirdet Wébel Zsolt esperes
Baranyai Református Egyházmegye
Művelődési Ház
16,30 Dr. Laczkó András: Mohácsi csata a magyar irodalomban
17,30 Dr. Basics Beatrix: A mohácsi csata a magyar művészettörténetben
19,00 Koncert Musica Historica: A végek dicsérete, a 16-17. század magyarországi zenéjéből
Fővédnök: Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke
Támogatók:
Rendező: Harkányi Szabadegyetem Alapítvány
7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. Tel: 30 636 5836
Adószám: 18398201-1-02
Számlaszám: 50800173-15189846
Fenntartjuk az előadók változásának jogát.