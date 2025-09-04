szeptember 4., csütörtök

Közös kiállás a kulturális sokszínűségért – 6 milliárd forint a magyar előadó-művészet jövőjéért

Címkék#táncművészet#kiállás#kultúra

Hatmilliárd forintos nyári pályázati támogatással kap új lendületet a magyar előadó-művészeti élet. A forrás nemcsak előadásokat hív életre, hanem jövőt épít: fiatal közönséget nevel, határon túli kulturális kapcsolatokat erősít, és külön öröm, hogy az idős színészek megbecsülésére is hangsúly kerül a támogatási program részeként.

Közös kiállás a kulturális sokszínűségért – 6 milliárd forint a magyar előadó-művészet jövőjéért

A skarlát betű – Győri Balett

Fotó: Csapó Balázs

A kultúra nem csupán előadások sora – a kultúra élő kapcsolat, párbeszéd és közösségi élmény. Július 31-én Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette: a tavaszi forrásbővítést követően újabb 6 milliárd forintos pályázati támogatás segíti a magyar előadó-művészet fejlődését, idehaza és a határokon túl. A támogatás színházakat, zenés-táncos produkciókat, szabadtéri eseményeket, bábszínházakat és a határon túli magyar alkotóközösségeket egyaránt elér.

Az idei pályázati körben 1149 beérkezett projektből közel 500 nyert támogatást – a nyertesek száma évről évre nő. A támogatások 60%-a vidéki, 30%-a budapesti, míg 10%-a határon túli produkciókat segít. A rendszer egyszerre ismeri el a szakmai minőséget, ösztönzi az önerős gazdálkodást, és kiemelten fontosnak tartja a közösségi értékek átadását.

Külön örömteli, hogy a program egyik fontos, új eleme az idős színészek megbecsülésére irányuló kezdeményezés, amely méltó figyelmet fordít azokra a művészekre, akik életük nagy részét a színpadon töltötték. Ez az irány nemcsak emberi, de példamutató is – és segít megőrizni a színházi hagyomány folytonosságát a generációk között.

A támogatás a kulisszák mögött is komoly változásokat indít el: infrastruktúra-fejlesztés, mobilitás, ifjúsági programok – mind hozzájárulnak a művészi munka kiszámíthatóságához és a közönséghez való kapcsolódás új formáihoz.

De a támogatás nem csupán számokról szól – hanem álmokról, közönségről és jövőbe mutató kulturális missziókról is.

„Az idei előadó-művészeti támogatások keretében öt különböző kategóriában nyújtottunk be pályázatot. A legjelentősebb és számunkra egyik legfontosabb pályázat egy olyan eszközfejlesztési támogatás lenne, amely hosszú ideje dédelgetett álmunk megvalósulását segítheti elő. A projekt középpontjában a hangtechnikai eszközök korszerűsítése áll, kifejezetten a szabadtéri fellépéseinkre fókuszálva. Az új, mobil hangrendszer lehetővé teszi, hogy saját technikai háttérrel, önállóan jelenjünk meg bármilyen szabadtéri helyszínen, így a zenekar jóval mozgékonyabbá és rugalmasabbá válik, ami jelentős előrelépés a működésünkben. Pályáztunk egy olyan ifjúsági programmal is, amely évente több mint ötezer bérletes diákvendégünket célozza meg. A fiatalok elérése és zenei nevelése kiemelten fontos számunkra, hiszen a jövő közönsége és a kultúra továbbélésének záloga ezekben a gyerekekben rejlik. Emellett a Magic of Vivaldi című nagyszabású, vizuális elemekkel gazdagított koncertshow megvalósításában és fejlesztésében is segíthet ez a pályázati támogatás. Célunk, hogy ezt a látványos, táncelemekkel és LED-falas háttérrel erősített előadást a nemzetközi színpadokra is eljuttassuk, így a magyar kultúrát is képviselve világszerte.” – Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója
Fotó: Emmer László

Debrecen város főzeneigazgatója szerint a pályázat a fiatalok zenei nevelésében is új távlatokat nyit:

„Mind a Kodály Filharmonikusok, mind a Kodály Kórus részéről nagyon örültünk a pályázati lehetőségnek, hiszen régóta új alapokra akarjuk helyezni a gyerekek, fiatalok klasszikus zenei élményekhez jutását Debrecenben és a régióban. Abban bízunk, hogy a pályázatnak köszönhetően új formában, a korábbiakhoz képest lényegesen több gyermek fog megismerkedni a zenei kultúra legfontosabb értékeivel Debrecen határain kívül, kisebb településeken is” – mondta el Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen város főzeneigazgatója, a Kodály Filharmónia ügyvezetője.

Kodály Filharmonikusok
Fotó: Derencsényi István

A támogatás nem csupán lehetőség, hanem felelősség is – vallják a Győri Balettnél, ahol évtizedek óta a magyar táncművészet egyik meghatározó műhelye működik.

„A 6 milliárd forintos előadó-művészeti forrásbővülés számunkra nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. A Győri Balett 45 éve a magyar táncművészet egyik meghatározó alappillére: nemzeti minősítésű, Magyarország második legnagyobb táncegyüttese, amely egyszerre őrzi a hagyományt és feszegeti a műfaji határokat. Ez a támogatás megerősít bennünket abban, hogy mindkét küldetésünket magasabb szinten folytathassuk. A magyar táncművészet történetében mindig is kulcsszerep jutott azoknak az alkotóműhelyeknek, amelyek képesek hidat építeni a múlt és a jövő közé. Mi ezt a hidat nemcsak a színpadon, hanem a közönség lelkében is építjük — legyen szó beavató előadásokról a fiataloknak, művészeti nevelési programokról gyermekeknek vagy nemzetközi turnékról, amelyek a magyar kulturális értékeket viszik a világ elé. A társadalmi szerepvállalásunk része, hogy a táncot ne elérhetetlen művészetként mutassuk, hanem élő, izgalmas, mindenkihez szóló nyelvként. A támogatások lehetővé teszik, hogy új formátumokat, digitális platformokat, interaktív élményeket hozzunk létre — így a magyar táncművészet nemcsak megőrzi a helyét a világ színpadán, hanem új irányokat is kijelöl. A Győri Balett alapítása óta szolgálja a magyar táncművészet kiteljesedését és öregbíti Magyarország kulturális megítélését. Mondhatjuk: művészetünkkel hazánkból a világot szólítjuk meg. És ha valaki megkérdezi, mi hajt bennünket, azt mondjuk: a mozdulat szabadsága, a közönség felfedezőkedve és az a vágy, hogy a következő 45 év is ugyanabban a minőségben és ugyanazzal a szenvedéllyel lüktessen, mint az eddigi.” – Velekei László, a Győri Balett igazgatója.

Inversedance – Te meg a világ
Fotó: Csendes Krisztina

A támogatási rendszer hatásait a táncművészeti szféra további szereplői is megerősítik. Fodor Zoltán, az Inversedance Társulat vezetője és a Magyar Táncművészek Szövetsége társelnöke így fogalmazott:

„Hiszem, hogy a 6 milliárd forintos előadó művészeti keret tartós fejlődést alapozhat meg majd – sok más táncművészeti szervezet mellett – társulatom az Inversedance Társulat számára is. A támogatási koncepció lehetőséget ad új produkciók létrehozására, háttértechnikai beruházásokra, ifjúsági programok elindítására, határon túli együttműködésekre, valamint a szakmai mobilitás fokozására is. Amennyiben társulatunk pályázatai sikerrel járnak, a rendelkezésre álló források révén együttesünk fejlesztheti és erősítheti repertoárját és művészeti arculatát, korszerűsítheti infrastruktúráját, valamint bővítheti közönségkapcsolatait – így új lendületet nyerve megőrizheti és tovább szilárdíthatja aktív szerepét a hazai táncművészet hivatásos közösségében.

Inversedance – Te meg a világ
Fotó: Csendes Krisztina

Fontosnak tartom kiemelni, hogy idéntől a táncművészet külön kerettel rendelkezik, amit a táncszakma komoly eredményként értékel. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a teljes magyar táncművészet nevében Dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter úrnak, valamint mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak e pályázati lehetőség megszületéséhez és sikeres megvalósításához.

Régóta hiszek két dinamikában: a kulturális mobilitásban és a kulturális diplomáciában. Az egyik a művészet fizikai és földrajzi mozgására utal, a másik az eszmék és értékek határokon átívelő képviseletére fókuszál - s egyik sem létezhet erős kulturális gyökérzet, szilárd helyi alapok és biztos hazai bázis nélkül. Ezért is tartom kulcsfontosságúnak, hogy a vidéki és kisebb szervezetek továbbra is hatékonyan kapcsolódhassanak be ebbe a közös mozgásba, és hogy a pályázati rendszer is teret adjon azoknak a szereplőknek, akik a fővárostól távol, de ugyanakkor elhivatottan dolgoznak a művészet sokszínűségéért. Úgy vélem ez az előremutató folyamat valósul meg a szemünk előtt, melynek kifejezetten örülök. Nagy jelentőségűnek tartom az előadó-művészeti pályázatok esetében a vidéki és kisebb szervezetek támogatási gyakorlatát, hiszen - a fővárosi formációk mellett - ők jelentik a hazai kulturális élet sokrétűségének és a helyi közösségek művészeti életének alapját. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom a pályázati források egyre nagyobb arányban jutnak el ezekhez a szervezetekhez, ezzel elősegítve, hogy az ország egész területén gyarapodjon a művészeti kínálat. E területi kiegyenlítődés támogatja a kulturális élet regionális hálózatát, és lehetőséget teremt arra is, hogy a tánctársulatok - így az Inversedance Társulat is - országos szinten még szélesebb körű jelenlétet építhessenek ki. Emellett a határokon átnyúló kulturális együttműködések, események, programok támogatása révén a társulatok kiterjeszthetik nemzetközi kapcsolataikat, új közönségeket szólíthatnak meg és ebből fakadóan új művészi impulzusokat kaphatnak. A magyar táncművészet jelentőségére való tekintettel, valamint arra, hogy az előadó-művészeti ágak sok esetben szimbiózisban állnak egymással, elmondható, hogy a teljes előadó-művészeti szféra széleskörű támogatása alapvető feltétele annak, hogy a táncművészet gazdag és változatos világa folyamatosan megújuló közösségi és művészeti térként működjön Magyarországon, a határon túli területeken és a nemzetközi színtéren egyaránt, összekapcsolva a teljes magyar kulturális közösséget.”

Inversedance – Te meg a világ
Fotó: Csendes Krisztina

A támogatási rendszer nemcsak új előadásokat tesz lehetővé, hanem hosszú távon is alakítja a hazai kulturális ökoszisztémát: ösztönzi az önerős gazdálkodást, teret ad az új formátumoknak, és segíti a fiatal közönség bevonását.

A kultúra élmény, élő kapcsolat és közösségi erő – a mostani támogatások révén pedig minden eddiginél több emberhez juthat el ez az élmény, legyen szó egy vidéki bábelőadásról, egy nyári koncertshow-ról vagy egy határon túli táncprodukcióról.

A magyar előadó-művészet tehát nemcsak a jelen pillanatait ünnepli, hanem biztos alapot épít a következő évtizedekre – generációkat kapcsol össze, értékeket közvetít, és méltó módon fordul mind a pályakezdők, mind az idősebb művészek felé.

Mindezek a példák jól mutatják, hogy a forrásbővítés nem csupán új előadásokat és fejlesztéseket tesz lehetővé, hanem a kulturális élet egészének megerősödését is szolgálja. A támogatási rendszer valódi értelme abban rejlik, hogy hidat épít a különböző művészeti műhelyek, közösségek és generációk között. Éppen ezért különösen fontos, hogy a kulturális szereplők közösen is kiálljanak a szakmaiság, a tisztesség és a sokszínűség mellett. Az alábbi nyilatkozat ennek a közös elköteleződésnek ad hangot.

Közös kiállás a kulturális sokszínűség és a szakmai tisztesség mellett

Mi, alulírott kulturális és előadó-művészeti szervezetek, művészek, kulturális szakemberek és a kultúrát támogató magánszemélyek határozottan visszautasítjuk a közelmúltban megjelent, a színházi támogatásokkal kapcsolatban megfogalmazott politikai színezetű cikkek torzító állításait.

Elhatárolódunk minden olyan kísérlettől, amely listázásokkal, gúnyos címkézésekkel vagy félrevezető adatokkal igyekszik szembeállítani egymással a különböző művészeti műhelyeket. Ez a gyakorlat nem szolgálja sem a szakmai párbeszédet, sem a kulturális közösség érdekeit, ellenben árkokat ás, és a közhangulatot mérgezi.

Meggyőződésünk, hogy a kulturális támogatási rendszer célja és feladata, hogy a teljes Kárpát-medencei előadó-művészeti szférát erősítse: kőszínházakat, független társulatokat, bábszínházakat, tánc- és zeneművészeti szervezeteket, valamint határon túli magyar műhelyeket.

Fontos hangsúlyozni: a pályázati keretben megjelenő többlettámogatás különösen értékes és fontos a kulturális közösség számára, de ez nem azonos az intézmények alapműködésének fenntartására szolgáló forrásokkal. E kettő összemosása félrevezető, és kizárólag a hangulatkeltést szolgál.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy médiafelületek és egyes kritikusok politikai elfogultságból minősítsenek kulturális döntéseket, miközben maguk is a szakmai közélet résztvevői. Ez összeférhetetlen magatartás, amely sérti a kulturális közösség egészének érdekeit.

Mi, a szakmai viták és a kulturális párbeszéd hívei vagyunk – de ezeknek kizárólag a szakmaiság, a kölcsönös tisztelet és a kulturális értékek közös szolgálata lehet az alapja.

Ezért közösen kiállunk amellett, hogy:

  • a különböző művészeti formák és szervezetek egymás mellett és egymást kiegészítve gazdagítják nemzeti kultúránkat,
  • a médiának és a kritikusoknak törekedniük kell arra, hogy megőrizzék szakmai függetlenségüket, és kerüljék azokat a politikai felhangú minősítéseket, amelyek megosztják a közéletet és gyengítik a szakmai bizalmat.

Kérjük a kulturális szféra további szereplőit – színházakat, társulatokat, zenekarokat, fesztiválokat, közösségeket és művészeket –, hogy csatlakozzanak kiállásunkhoz, és közösen tegyünk azért, hogy a magyar kultúra erős, független, sokszínű és méltó maradjon.

dr. Fülöp Péter, Magyar Teátrumi Társaság ügyvezető titkára; Kiss János, Táncművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke; Lipics Zsolt, Pécsi Nemzeti Színház igazgatója; Zsuráfszky Zoltán, Magyar Nemzeti Táncegyüttes ügyvezető igazgatója; Vidakovics Szláven, Pécsi Horvát Színház és a Pécsi Nyári Színház igazgatója; Zalán János, Kolibri Színház Nonprofit Kft. igazgatója; Kis Domonkos Márk, Déryné Program ügyvezető igazgatója; Horányi László, Esztergomi Várszínház színművész igazgatója; Fekete Péter, Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója; Nemcsák Károly, József Attila Színház igazgatója; Kiss-B. Atilla, Budapesti Operettszínház főigazgatója; Vincze Balázs, Pécsi Balett művészeti vezetője; Nagy Viktor, Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. igazgatója; Szamosi Szabolcs, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Szabó Ágnes, Gózon Gyula Kamaraszínház igazgatója; Kancsár Orsolya, Szegedi Pinceszínház igazgatója; Vidéki Független Színházak Szövetsége; Fodor Zoltán. Inversedance, Inversedance Társulat vezetője; Vidnyánszky Attila, Nemzeti Színház vezérigazgatója; Kálomista Gábor, Thália Színház ügyvezető igazgatója; Kocsár Balázs, Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója; Bozsik Yvette, Bozsik Yvette Társulat vezetője; Velekei László, Győri Balett igazgatója; Frenák Pál, FrenÁk Társulat vezetője; Feledi János, Feledi Projekt művészeti vezetője; Kirják Róbert, Vidéki Színházigazgatók Egyesületének elnöke, Mórizs Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója; Góbi Rita, Góbi Rita Társulat vezetője; Földi Béla, Budapest Táncszínház társulatvezetője; Nemes Zsófia, koreográfus, színész; Olt Tamás,  Karinthy Színház ügyvezető igazgatója; Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója; Ókovács Szilveszter, Magyar Állami Operaház főigazgatója; Cene Katalin, Zenthe Ferenc Színház ügyvezető igazgató; Susán Ferenc, Zenthe Ferenc Színház művészeti igazgató; Kulcsár Noémi, Tellabor Társulat koreográfusa, Harangozó-díjas táncművész; Besenczi Árpád, Hevesi Sándor Színház igazgatója; Seregi Zoltán, Békéscsabai Jókai Színház igazgatója; Egerházi Attila, Székesfehérvári Balett színház igazgató; Bakos-Kiss Gábor, Győri Nemzeti Színház igazgatója; Bán Teodóra, Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője; Szarvas József, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész 

Szerző: Szitás Anett

 

