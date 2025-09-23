szeptember 23., kedd

Tekla névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Könnyűszerkezetes csarnok vállalkozása számára

Címkék#könnyűszerkezetes#vállalkozás#csarnok

A sikeres vállalkozások életében előbb-utóbb elérkezik az idő, amikor a bérelhető munkaterek már nem elegendőek. Ilyenkor a vezetőség elkezd azon gondolkozni, hogy a saját csarnok építése vajon milyen költségekkel, előnyökkel járna. Az egyik legnépszerűbb típus manapság a könnyűszerkezetes, szendvicspanel csarnok – így erről gyűjtöttünk most össze néhány fontos tudnivalót.

PR cikk
Könnyűszerkezetes csarnok vállalkozása számára

Forrás: Freepik

Mit jelent a könnyűszerkezetes csarnok?

Csarnokok építésekor az első fontos jellemzőt az adja, hogy milyen anyagú az épületet tartó szerkezet. A vasbetonnal szemben az egyszerű acélszerkezet jóval könnyebb – mind súlyra, mint pedig elkészítésében, így ezt a típust hívjuk könnyűszerkezetnek. Az acéloszlopok mentén alakul ki az építmény, amelynek falait is többféle anyag biztosíthatja. A lehetőségek közül a szendvicspanel a legjobb választás, hiszen ebben az esetben két acéllemez közé szigetelőanyag kerül, amellyel a csarnok működési költségei is tovább csökkenthetők.

A szendvicspanel csarnok legfőbb előnyei

A könnyűszerkezetes, szendvicspanelből készült csarnokok rendkívül sok előnnyel járnak, ami miatt a legkülönbözőbb vállalkozások számára is tökéletes választások lehetnek. Íme ezek közül néhány:

Alacsony költségek

Mint a legtöbb könnyűszerkezetes épület, úgy a csarnokok építése és működtetése is igen alacsony költségekkel jár. Még az olyan prémium minőségű darabok, mint amilyeneket a Mobilainer kínál, is jelentősen olcsóbban készülnek el. A kivitelezés ugyanis rövid időt vesz igénybe, így a hosszas építkezések helyett csupán pár héten belül már készen is lehet a csarnok.

Mindemellett a szendvicspanelben található hang- és hőszigetelés a működés során is csökkenti a kiadásokat. Télen kevésbé hűl le, nyáron pedig nem forrósodik fel a belső tér, így sokkal kisebb költségekkel jár a megfelelő hőmérséklet fenntartása.

Rugalmas felhasználás

Egy könnyűszerkezetes csarnok számtalan módon felhasználható. Szerelőműhelyek, raktárhelyiségek, gyártósorok, de akár laboratóriumok is kialakíthatók a belső térben, annak függvényében, hogy az adott vállalkozásnak mire van szüksége. Ráadásul a szerkezetnek hála akár át is lehet alakítani az épületet, így ha a működés során a későbbiekben megváltoznának az igények, azokhoz is nagyszerűen lehet alkalmazkodni.

Személyre szabott megjelenés

A falakat adó acéllemezek könnyedén festhetők, személyre szabhatók. Ennek köszönhetően a külső és belső falak is a meglévő igényeknek megfelelően alakíthatók, akár a vállalat logója, neve, vagy egyszerűen csak színei is díszíthetik azokat.

Hosszú élettartam

Az acél rendkívül időtálló építőanyag, így természetesen a könnyűszerkezetes csarnokok is hosszú élettartammal rendelkeznek. Az olyan külső tényezők, mint a napsütés, az eső, vagy a hó nem igazán károsítja – illetve a belső tevékenységekből származó füst, pára sem tesz benne jelentős kárt. Mindezek miatt a szendvicspanel csarnokok akár évtizedekig is különösebb javítás vagy karbantartás nélkül használhatók.

Komfortos munkakörnyezet

A szendvicspanel rétegei között található szigetelés igen kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a csarnokokban. A külső zajok megszűrése biztosítja, hogy semmi se zavarja a bent dolgozók munkavégzését – ahogyan az ebből eredő hangok sem szűrődnek majd ki túl erősen. A hőmérséklet tekintetében pedig sem a nyári kánikula, sem a téli fagyok nem fogják ellehetetleníteni a feladatok ellátását, hiszen a hőszigetelés erről is gondoskodik.

A Mobilainer kínálatában több méretű és típusú könnyűszerkezetes csarnok rendelhető. A hatalmas szakértelemmel rendelkező csapat átvállal minden feladatot: a tervezéstől kezdve, a gyártáson át, egészen a megvalósításig – így Önnek a megrendelést követően már csak annyi dolga van, hogy átvegye a kész csarnokot, amely tökéletes hátteret biztosít majd vállalkozása további fejlődéséhez!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu