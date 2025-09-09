szeptember 9., kedd

Ádám névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Extra újdonsággal, még több magyaros, retro ízzel jön Dzsúdló a Meki éttermekbe! – Újraalkotott burgerrel érkezik Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence

Címkék#Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvenc#Sertés McFarm®#camembertes sajtfalat

PR cikk
Forrás: Progress étteremhálózat

Új szintre emeli együttműködését Dzsúdló és a McDonald’s, a hazai hírességek kedvenc Mekis rendeléseit bemutató kampánysorozatban ugyanis először fordul elő, hogy a résztvevő sztár átalakíthatta a menüjéhez tartozó szendvicset. Szeptember 2-től a Dzsúdló Mekis Kedvence új csavart kap: megjelenik a Sertés McFarm® feat. Dzsúdló burger. 

A zenész és a hazai McDonald’s újragondolták a 2000-es években hazánkban megalkotott, azóta több európai országban is kapható szendvicset. Éppen a szendvics hazai gyökerei tették lehetővé, hogy új összetevőkkel gazdagodhasson a termék. Az új kiadás egy igazán magyaros, retro ízvilágot hoz, csalamádéval, sült hagymával és snidlinges szósszal turbózva a Sertés McFarm® burgert. 

Az izgalmas, megújult szendvics mellett a rajongók akár örök emlékeket is hazavihetnek az éttermekből. Az eddig csak az éttermi dolgozókon látható Dzsúdló-merch galléros póló és napellenző szeptember 2-től a vendégeknek is elérhető. A napellenzőt a McDonald’s applikációban a Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence kuponajánlat részeként szerezhetik be, a galléros, mintás pólót pedig az éttermekben két méretben vásárolhatják meg.

Ezek nem egyszerű promóciós darabok – mindkettő a zenésszel közös kreatív munka eredménye, így ugyanazt a vizuális világot hordozzák, mint ami a menü csomagolásán, a reklámfilmben és a teljes kampányban is visszaköszön. Ilyen közösen megalkotott kiegészítők is először fordulnak elő a hazai kampányok sorában. Amerikában Travis Scott esetében volt már ennek előpéldája, hozzá csatlakozik most első magyarként Dzsúdló, akinek a divattal való kapcsolata – saját ruhamárkája, a BOGA, és ikonikus színpadi és videóklipes outfitjei – még hitelesebbé teszik a kampánynak ezen lábát.

A korábbiakhoz hasonlóan a menü továbbra is 4 db camembertes sajtfalattal, tejfölös-fokhagymás szósszal, egy közepes sültkrumplival és közepes Sprite Zeroval (ez Dzsúdló kedvence, de a menüben szabadon választható az üdítő) egészül ki, a termékek pedig továbbra is azokban a jellegzetes dobozokban érkeznek, amik Dzsúdló borsodi szülőfalujában töltött gyermekkorát idézik.

A csalamádés „Sertés McFarm® feat. Dzsúdló” burger a „Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence” ajánlat részeként érhető el 2025.09.02-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az ajánlat nem kapható a Pécs Árkád Center és Tatabánya Vértes éttermekben, valamint a Budapest Park és Plázs Siófokon található éttermekben sem. Az ajánlat a McReggeli®-t árusító éttermekben 10:30 után kapható. A McReggeli®-t árusító éttermek listája a www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/mcreggeli.html oldalon található. A Dzsúdló Mekis Ráadás Kedvence menü tartalma: 1 db Sertés McFarm® feat. Dzsúdló burger; 1 db közepes burgonya, 1 db közepes (0,4l) szénsavas üdítő vagy Lipton Ice Tea; 4 db-os Camembertes Sajtfalat; és 1 db Tejfölös Fokhagymás szósz. Részletek a https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/Ajanlatok/dzsudlo-mekis-raadas-kedvence.html oldalon. A kép illusztráció. © 2025 McDonald’s

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu