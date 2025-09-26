szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

52 perce

Családi nappal érkezik Sukoróra a Sportoló Nemzet Program

Címkék#Sportoló Nemzet Program#családi nap#verseny

Mozdulj ki a családdal, és éljetek át együtt egy felejthetetlen napot Sukorón! Szeptember 28-án, vasárnap 10 és 16 óra között a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia ad otthont a Sportoló Nemzet Program legújabb állomásának, ahol kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják a sport világát – teljesen ingyen. A családi nappal egybekötött kondipark roadshow-n a résztvevők díjmentesen használhatják az uszodát és személyesen találkozhatnak ismert sportolókkal.

 

A családi napon a látogatók többek között díjmentesen használhatják az uszodát, kipróbálhatják a vízi sportokat (sárkányhajózás, kajak, kenu, SUP), illetve szárazföldi sportokat (strandröplabda, kosárlabda, foci, tenisz, vívás, tollaslabda, atlétika). Emellett ügyességi játékok, testösszetétel-mérés, pingpong, reflexfeladatok és rendhagyó testnevelésóra is várja az érdeklődőket. A Sportoló Nemzet Program egyik küldetése, hogy az élsportolók mellett minden sportszerető embernek is hozzáférhetővé váljon a rendszeres és szervezett keretek közötti sportolás.

A nap folyamán több hazai élsportolóval is találkozhatnak a látogatók, akikkel közös fotóra is lesz lehetőség, így az élmény garantáltan emlékezetes marad.

A 2024-ben megnyílt akadémia célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes sportközpontként segítse az élsportolók felkészülését és tehetséggondozását, miközben rekreációs és wellness-szolgáltatásokat is kínál a lakosságnak. Modern infrastruktúrájával és szakértői csapatával egyaránt támogatja a versenysportot és a szabadidős mozgást.

A Sportoló Nemzet Program célja, hogy a rendszeres testmozgás és az egészségtudatos életmód mindenki számára elérhető legyen, legyen szó élsportolóról, lelkes amatőrről vagy családos résztvevőről.

A sukorói kondipark roadshow és családi napon a részvétel ingyenes, de Sportoló Nemzet Klubtagsághoz kötött. Regisztrálni előzetesen a sportolonemzet.hu/regisztracio oldalon, vagy akár a helyszínen is lehet.

Kapcsolódj be az élménybe: szeptember 28-án Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián vár a Sportoló Nemzet Program családi napja, ahol a sport és a szórakozás garantált lesz!

További részletek: https://sportolonemzet.hu/sportolo-nemzet-roadshow-es-csaladi-nap-sukoron/

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1204758831687020

A Sportoló Nemzet Program a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának országos kezdeményezése, amely 2023 óta a sportolás mindennapossá tételét és az egészségtudatos életmód erősítését célozza. A program keretében indult el a Sportoló Nemzet Tanév is, amely játékos kihívásokkal, versenyekkel és közösségi élményekkel hozza közelebb a diákokat az élethosszig tartó sportoláshoz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu