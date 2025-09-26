Családi nappal érkezik Sukoróra a Sportoló Nemzet Program

A családi napon a látogatók többek között díjmentesen használhatják az uszodát, kipróbálhatják a vízi sportokat (sárkányhajózás, kajak, kenu, SUP), illetve szárazföldi sportokat (strandröplabda, kosárlabda, foci, tenisz, vívás, tollaslabda, atlétika). Emellett ügyességi játékok, testösszetétel-mérés, pingpong, reflexfeladatok és rendhagyó testnevelésóra is várja az érdeklődőket. A Sportoló Nemzet Program egyik küldetése, hogy az élsportolók mellett minden sportszerető embernek is hozzáférhetővé váljon a rendszeres és szervezett keretek közötti sportolás.

A nap folyamán több hazai élsportolóval is találkozhatnak a látogatók, akikkel közös fotóra is lesz lehetőség, így az élmény garantáltan emlékezetes marad.

A 2024-ben megnyílt akadémia célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes sportközpontként segítse az élsportolók felkészülését és tehetséggondozását, miközben rekreációs és wellness-szolgáltatásokat is kínál a lakosságnak. Modern infrastruktúrájával és szakértői csapatával egyaránt támogatja a versenysportot és a szabadidős mozgást.

A Sportoló Nemzet Program célja, hogy a rendszeres testmozgás és az egészségtudatos életmód mindenki számára elérhető legyen, legyen szó élsportolóról, lelkes amatőrről vagy családos résztvevőről.

A sukorói kondipark roadshow és családi napon a részvétel ingyenes, de Sportoló Nemzet Klubtagsághoz kötött. Regisztrálni előzetesen a sportolonemzet.hu/regisztracio oldalon, vagy akár a helyszínen is lehet.

Kapcsolódj be az élménybe: szeptember 28-án Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián vár a Sportoló Nemzet Program családi napja, ahol a sport és a szórakozás garantált lesz!

