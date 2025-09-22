3 órája
Budapest közelsége és az Otthon Start emeli az árakat a székesfehérvári ingatlanpiacon
Székesfehérvár egyre inkább Budapest agglomerációjaként működik, ami részben magyarázhatja azt, hogy a vármegyeszékhelyek között a második legdrágább ingatlanpiac. Az árak az elmúlt néhány hónap alatt is 10 százalékkal emelkedtek, amiben viszont nem a budapesti ingázók, hanem főként az Otthon Start hitel játszott közre.
Forrás: iStock
Székesfehérvár a második legdrágább vármegyeszékhely volt Debrecen után a Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai alapján 793 ezer forintos négyzetméterárral a használt ingatlanokat tekintve. Ráadásul a harmadik leggyorsabban dráguló ingatlanpiacról van szó, miután 24 százalékos árnövekedés következett be egy év alatt.
Egyre inkább Budapest agglomerációja a város
Ennek a teljesítménynek köze lehet ahhoz, hogy Székesfehérvár egyre inkább Budapest agglomerációjaként működik, az érdeklődők 80 százaléka Budapestről vagy a főváros környékéről érkezik - derült ki Németh Zoltánnak, a székesfehérvári RED Ingatlan vezetőjének szavaiból. Ennek oka az, hogy azok számára, akiknek túl drága a budapesti lakhatás, olcsóbb ingatlant vásárolni Székesfehérváron.
De nemcsak budapestiek erősítik a vételi oldalt, mivel sokan érkeznek a kelet-magyarországi megyékből is olyanok, akik Budapesten találnak állást. Ez azért működőképes megoldás, mert még tömegközlekedéssel mintegy fél óra alatt elérik a fővárost, azaz a munkahelyre történő bejutás időben nem jelent számottevő többletet az agglomerációs ingázáshoz képest.
Ez is közrejátszhat tehát abban, hogy viszonylag magasak az ingatlanárak, ugyanakkor még mindig 20-30 százalékkal a budapesti szintek alatt mozognak. Ez azt jelenti, hogy a Székesfehérváron gyakori ingatlantípusnak számító 53-55 négyzetméteres panellakások esetében 800 ezer forintos induló négyzetméterárról beszélhettünk 2025 őszének elején, míg egy igényesen felújított, azonnal költözhető panellakás négyzetméterára az 1 millió forintot is elérhette.
Eközben a használt családi házak ára 60-75 millió forint környékén indult, amiért egy felújítandó Kádár-kockát kaphattunk, lokációtól függően, míg a téglaépítésű lakások 10-20 százalékkal drágábbak a paneleknél.
Az újépítésű ingatlanok ára sem sokkal magasabb ennél: mintegy 1,2 millió forintos négyzetméteráron kelnek el az új társasházi lakások. A kínálat pedig bőséges, ugyanis Németh Zoltán szerint nagyon sok beruházás zajlik jelenleg is Székesfehérváron.
Árrobbanást hozott az Otthon Start
A nyár közepétől pedig az Otthon Start hitel indulásának köszönhetően a kereslet is számottevő mértékben megélénkült. Olyannyira, hogy már augusztusban határozottan érezhető volt, hogy szűkült a korábbi kínálat a piacon, miközben mintegy 8-10 százalékot emelkedtek az árak néhány hónap alatt. A szakértő szerint ezzel együtt is túlárazottnak tekinthető a meghirdetett ingatlanok nagy része, vagyis a jelenlegi, reális piaci áraknál mintegy 10-15 százalékkal drágábbak.
Az alku ennek ellenére eltűnőben: legfeljebb csak jelképes, néhány százezer forintos árengedményekkel lehet most találkozni a tranzakcióknál, mert a tulajdonosok egyre kevésbé hajlandóak engedni a vevői nyomásnak, kitartva az árakat. Ez alapján úgy tűnik tehát, hogy a jelenlegi túlárazottságot egy idő után utoléri majd a piac.
Annál is inkább, mert nemcsak a lakhatási céllal vásárlók, hanem a befektetők is aktívabbá váltak. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a most megjelent, befektetőnek tekinthető vásárlók alapvetően olyan kisbefektetők, akik kizárólag az állami támogatású hitel miatt felbuzdulva léptek az ingatlanpiacra, hogy a minimális önerővel és támogatással megvásárolt ingatlant a jövőben bérbeadással hasznosítsák.
Kiegyensúlyozott a bérleti piac
Jelenleg a bérleti piac meglehetősen kiegyensúlyozott egyébként a városban, nem jellemzőek rá a nagy hullámzások - még az országosan jelentkező nyári, felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő megugrás sem jelentkezik -, miközben a budapestinél nem sokkal alacsonyabb bérleti díjakról beszélhetünk: átlagosan 160-200 ezer forint között mozog a panellakások bérleti díja havonta, míg a felújított, téglaépítésű, 40-50 négyzetméteres albérletek 250 ezer forintért vehetők ki.
Az első Otthon Start-os lakások várhatóan jövő év elején fogják elkezdeni felduzzasztani a bérlakások kínálatát, de az ingatlanközvetítő nem számít arra, hogy nagyobb megrázkódtatást okoznának a piacon. A bérleti díjak csökkenését nem tartja valószínűnek, inkább csak az árak stagnálására számít.
Ezzel szemben az eladó ingatlanok piacában még mindenképpen benne van egy 3-5 százalékos áremelkedés lehetősége - véli a RED Ingatlan szakértője, aki szerint a kereslet várhatóan hónapokig felfokozott marad, elsősorban a lakások iránt, és talán csak a jövő évi országgyűlési választás lesz az, ami megtorpanásra készteti a vásárlókat.
Kik vehetik fel a szuperolcsó lakáshitelt?
Az Otthon Start hitel kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ami lényegesen alacsonyabb a 6-8 százalékos kamattal igényelhető piaci hitelek áránál. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a leghosszabb futamidő pedig 25 év lehet, ebben az esetben a havi törlesztő kicsivel több mint 237 000 forint.
A jogosultak köre is viszonylag tág, hiszen nincs életkori megkötés, mint ahogy nem elvárás a házasság és a gyerekvállalás sem. Általános szabály ugyanakkor, hogy nem lehet az igénylőnek 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada belterületi lakóingatlanban, de ez alól is van egy sor mentesség, így ez sem feltétlenül kizáró ok. (A pontos feltételekről itt lehet részletesen tájékozódni.)
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere annak is köszönhető, hogy ezzel akár 10 százalékos önerővel is lehet ingatant vásárolni. A többség számára pedig éppen a szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb nehézséget. A 3 százalékos hitel ráadásul kombinálható egyéb támogatott konstrukciókkal is, így például CSOK Plusz, Falusi CSOK vagy éppen babaváró hitel mellé is igényelhető.
Versenyben a bankok
Bár az Otthon Start kondícióit és jogosultsági feltételeit kormányrendelet szabályozza, az egyes bankoknak is van mozgásterük. Ezzel élnek is, így számos akcióval, kedvezménnyel igyekeznek magukhoz csábítani a potenciális igénylőket az Otthon Start kalkulátor alapján. Ezek közül mutatunk be néhányat.
Az Erste Banknál az Otthon Start igénylésekor az ügyfelek összesen akár 360 000 forint jóváírást is kaphatnak, többféle kedvezmény összeadásával. Az első 200 000 forinthoz az szükséges, hogy az adós vagy az adóstárs rendelkezzen „aktív” számlával – vagyis olyan bankszámlával, amelyre havonta érkezik jóváírás, például fizetés –, és a hitel teljes futamideje alatt fenntartsa azt.
Ezen felül további jóváírásokkal növelhető az összeg: 40 000 forint jár, ha a fedezetül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást kötnek az Erste internetbankján vagy mobilalkalmazásán keresztül, és a biztosítást legalább az első három évben fenntartják. További 40 000 forintot kaphat az adós, ha Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást köt és legalább három évig fenntartja, valamint ugyanez az összeg jár új számlanyitáskor. Új bankszámla nyitásával további 40 000 forint jár, így a teljes jóváírás akár 360 000 forint is lehet.
A Gránit Bank 200 000 forintot ír jóvá az adós számláján, ha a hitelkérelem legkésőbb 2025. november 30-ig befogadásra, és 2025. december 31-ig folyósításra kerül. Emellett a bank körülbelül 140 000 forint összegű díjat elenged vagy visszatérít a folyósításkor. A kedvezmények érvényesítéséhez az adós(ok)nak vállalniuk kell, hogy havonta legalább 250 000 forint jövedelmet utaltatnak a Gránit Banknál vezetett számlájukra a teljes futamidő alatt. További 40 000 forint jóváírást kaphat az, aki új számláját szelfivel nyitja meg, aktivált mobilbankkal és bankkártyás vásárlással.
A bank egyre szélesebb körben használja a mesterséges intelligenciát a működés hatékonyságának növelésére. A „Gránit Guru” nevű generatív AI-alapú chatbot minden hiteltípus, így az Otthon Start program kapcsán is készséggel válaszol az ügyfelek kérdéseire. Az AI a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is segít, gyorsítva a folyósítást és támogatva a hitelügyintézők munkáját.
Az MBH Bank 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyát ad az ügyfélnek, ha a felvett hitel összege legalább 10 millió forint, és az igényléskor rendelkezik a megjelölt számlacsomagok egyikével (MBH Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz vagy Kedvezmény Plusz), amelyet a futamidő végéig fenn is tart. További feltétel, hogy a hitelhez kapcsolódó számlára havonta minimum 350 000 forint érkezzen, valamint az adós a finanszírozott ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál lakásbiztosítást kössön, és azt a teljes futamidő alatt fenntartsa.
A szintén 3 százalék alatti kamattal versenyző CIB Banktól akkor kap az adós 200 000 forint jóváírást, ha a 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadott hitelkérelem alapján a pénzintézet 2025. december 31-ig folyósítja a hitelt. Itt egyéb feltétel nincs.
Az UniCredit egy havi törlesztőrészletet, de minimum 100 000 forintot ír jóvá az adós számláján utólag, amennyiben 2025 november 30-ig igényli a hitelt, és az 2026. május 31-ig folyósításra kerül.
A MagNet Bank, amely az utolsóként csatlakozott az Otthon Start programhoz, 100 000 forint értékű IKEA e-utalvánnyal ösztönzi az igénylőket. A kedvezmény feltétele, hogy a hitel összege legalább 10 millió forint legyen, az adósnak legyen MagNet bankszámlája, az igénylés közvetlenül a banknál történjen, és a kérelmet legkésőbb 2025. december 31-ig fogadják be.