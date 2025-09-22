Budapest közelsége és az Otthon Start emeli az árakat a székesfehérvári ingatlanpiacon

Székesfehérvár a második legdrágább vármegyeszékhely volt Debrecen után a Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai alapján 793 ezer forintos négyzetméterárral a használt ingatlanokat tekintve. Ráadásul a harmadik leggyorsabban dráguló ingatlanpiacról van szó, miután 24 százalékos árnövekedés következett be egy év alatt.

Egyre inkább Budapest agglomerációja a város

Ennek a teljesítménynek köze lehet ahhoz, hogy Székesfehérvár egyre inkább Budapest agglomerációjaként működik, az érdeklődők 80 százaléka Budapestről vagy a főváros környékéről érkezik - derült ki Németh Zoltánnak, a székesfehérvári RED Ingatlan vezetőjének szavaiból. Ennek oka az, hogy azok számára, akiknek túl drága a budapesti lakhatás, olcsóbb ingatlant vásárolni Székesfehérváron.

De nemcsak budapestiek erősítik a vételi oldalt, mivel sokan érkeznek a kelet-magyarországi megyékből is olyanok, akik Budapesten találnak állást. Ez azért működőképes megoldás, mert még tömegközlekedéssel mintegy fél óra alatt elérik a fővárost, azaz a munkahelyre történő bejutás időben nem jelent számottevő többletet az agglomerációs ingázáshoz képest.

Ez is közrejátszhat tehát abban, hogy viszonylag magasak az ingatlanárak, ugyanakkor még mindig 20-30 százalékkal a budapesti szintek alatt mozognak. Ez azt jelenti, hogy a Székesfehérváron gyakori ingatlantípusnak számító 53-55 négyzetméteres panellakások esetében 800 ezer forintos induló négyzetméterárról beszélhettünk 2025 őszének elején, míg egy igényesen felújított, azonnal költözhető panellakás négyzetméterára az 1 millió forintot is elérhette.

Eközben a használt családi házak ára 60-75 millió forint környékén indult, amiért egy felújítandó Kádár-kockát kaphattunk, lokációtól függően, míg a téglaépítésű lakások 10-20 százalékkal drágábbak a paneleknél.

Az újépítésű ingatlanok ára sem sokkal magasabb ennél: mintegy 1,2 millió forintos négyzetméteráron kelnek el az új társasházi lakások. A kínálat pedig bőséges, ugyanis Németh Zoltán szerint nagyon sok beruházás zajlik jelenleg is Székesfehérváron.