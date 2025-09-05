33 perce
Alpokalja Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye álláshirdetése
Alpokalja Integrált Szociális Intézmény
Győr-Moson-Sopron Vármegye
Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre
bentlakásos fogyatékos ellátásba állást hirdet az alábbi munkakörök tekintetében LAKHATÁSI LEHETŐSÉGGEL:
- 1 fő vezető ápoló (eü. jogviszonynak megfelelően)
- ápoló, szakápoló
- szociális gondozó (8 általános iskolai végzettséggel betölthető)
- gépjármű vezető (az állás 2025. október 10-től betölthető)
- takarító
- állatgondozó (az állás 2025. december 2-től betölthető)
Részletes információk elérhetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu honlapon.
Érdeklődni a zsirai állásokkal kapcsolatban Illés Roland telephelyvezetőnél a +36 70/396-2818-as telefonszámon, ill. Hollósi Melinda ügyintézői koordinátornál a
+36-70/396-2808-as telefonszámon illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.