Alpokalja Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye álláshirdetése

Alpokalja Integrált Szociális Intézmény
Győr-Moson-Sopron Vármegye

Gyémánt Otthon és Szociális Központ ZSIRA telephelyre

bentlakásos fogyatékos ellátásba állást hirdet az alábbi munkakörök tekintetében LAKHATÁSI LEHETŐSÉGGEL:

- 1 fő vezető ápoló (eü. jogviszonynak megfelelően)
- ápoló, szakápoló
- szociális gondozó (8 általános iskolai végzettséggel betölthető)
- gépjármű vezető (az állás 2025. október 10-től betölthető)
- takarító
 - állatgondozó (az állás 2025. december 2-től betölthető)

Részletes információk elérhetők a kozszolgallas.ksz.gov.hu honlapon.

Érdeklődni a zsirai állásokkal kapcsolatban Illés Roland telephelyvezetőnél a +36 70/396-2818-as telefonszámon, ill. Hollósi Melinda ügyintézői koordinátornál a

+36-70/396-2808-as telefonszámon illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
