7 tipp, hogy a gyerek ne veszítse el a motivációt tanév közben sem

Segítsünk neki látni a saját fejlődését

A motiváció sokszor akkor vész el, ha a gyerek azt érzi, hogy nem halad semerre. Egy-egy rosszabb jegy vagy nehezebben értelmezhető tananyag elég ahhoz, hogy úgy érezze: felesleges az erőfeszítés. Ezért fontos, hogy segítsünk neki észrevenni az apró sikereket is. Vezethetünk egy saját „eredménynaplót”, ahová minden héten beírhatja, mire büszke – legyen az egy javított dolgozat, egy megtanult vers vagy egy jó válasz órán. Az ilyen látható előrehaladás visszaadhatja az önbizalmát.

Tűzzünk ki közösen kisebb célokat

A tanév vége vagy az évvégi bizonyítvány sok gyerek számára túl távoli cél. Érdemes inkább rövidebb távú, elérhető lépésekre bontani az elvárásokat. Például: „Ezen a héten gyakoroljuk az osztást, jövő héten pedig már menni fog a szorzás is.” Fontos, hogy a célok ne tőlünk jöjjenek kizárólag, hanem beszéljük meg őket közösen, és vegyük figyelembe gyermekünk igényeit, személyiségét.

A tanulás legyen változatos élmény

Egy tankönyv önmagában ritkán elég, hogy fenntartsa egy kisiskolás érdeklődését. Vonjuk be a tanulásba a digitális eszközöket: vannak remek alkalmazások, animált oktatóvideók vagy interaktív feladatlapok. Rajzolás, szerepjáték, éneklés – bármelyik eszköz jó lehet, ha a gyerek játékosabban tanulhat. Egy-egy új tolltartó vagy különleges színes ceruza is feldobhatja a kedvét, ha azokkal öröm a tanulásra való készülődés.

Teremtsünk biztonságos és rendezett tanulókörnyezetet

Nem mindegy, hol tanul a gyerek. Egy túlzsúfolt, zajos vagy rendezetlen szoba könnyen elvonja a figyelmét. Alakítsunk ki számára egy saját kis tanulósarkot, amit együtt rendezünk be. Egy jól strukturált íróasztal, saját naptár, tárolódobozok, polcok és természetesen egy kényelmes, praktikus tolltartó hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulás ne teher, hanem természetes napi rutin legyen.

Ne feledkezzünk meg a rendszeres pihenésről és mozgásról

A tanulás hatékonysága szorosan összefügg azzal, mennyire pihent a gyermek. Egy kialvatlan, túlhajszolt diák nem tud koncentrálni, hamarabb ideges lesz és hamarabb elveszti a lelkesedését is. A rendszeres testmozgás – akár egy délutáni séta vagy egy kis udvari játék – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is felfrissít. Érdemes napirendet kialakítani, amelyben váltakoznak a tanulás, a szabadidő és a pihenés.