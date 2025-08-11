Okosan költeni

A zsebpénz esetében érdemes a szülőnek egyértelműen meghatároznia azt, hogy a gyermek milyen költségeket kell, hogy fedezzen belőle. Az életkorhoz illeszkedő szükségleteken és az olyan kötelező kiadásokon kívül, mint például a bérlet vagy a könyvtári belépő, tanácsolt azt előre megbeszélni, hogy ha a gyermek például el akar menni moziba, arra össze kell-e gyűjtenie, vagy kérnie kell rá a szülőtől külön pénzt. Hiszen gyűjtögetni csak akkor tud, ha a listába vett költségek fedezésén túl a zsebpénzből hétről hétre megmarad valamennyi, amit a gyermek félre tud tenni, és így megtakarításként tud kezelni.

A szülő egy ilyen megállapodással egyrészt motiválja arra a gyermekét, hogy hosszútávon gondolkozzon és megtakarítson, másrészt önállóságot is ad neki, hogy szabadon döntsön arról, mire költ. Hiszen ebben az esetben már nem tanácsos beleszólnia, a saját kasszájából mit vesz magának a gyermek. Szülő és gyermeke két külön generáció tagja – ezért ami idősebb fejjel fölösleges költésnek tűnik, az lehet, hogy a gyermek és kortársai körében elfogadott, és szükségesnek megélt dolog.

Amennyiben arra hivatkozva kér extra pénzt a gyermek, hogy elfogyott a zsebpénze, akkor érdemes felülvizsgálni, mi történt. Ha az egyenlet végén, az egyes tételek árainak összeadásával az jön ki, hogy minden szükségletére elegendő pénzt kapott, csak ő valami másra költötte, akkor érdemes újra átbeszélni, hogyan tudja magát a gyermek a közös pénzügyi tervhez tartani. Vannak olyan szülők, akik a zsebpénzen felüli összegekhez, költségekhez extra feladatot határoznak meg, erről is érdemes beszélgetni a gyermekkel.

Amennyiben a gyermeknek már van bankkártyája, az nagyban segíti a visszakövethetőséget. A pénzmozgások áttekintésével rendszeresen felül lehet vizsgálni, hogy elegendő-e a zsebpénz, hogy jól gazdálkodott-e a gyermek a bevételeivel, hogy hova tűnt a keret, ha nem volt elegendő. Ezt egyszerűen és önállóan a Kiadásfigyelőn keresztül is megteheti a gyermek. Jó visszaigazolás és tanulságos szembesülés lesz számára, ha kategóriákra és tételekre lebontva látja, mire költött.