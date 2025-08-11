Okosan költeni

augusztus 11., hétfő

Ahhoz, hogy a gyermeknek a megtakarítás mint rutin könnyebben menjen, nagyon fontos a szülői példamutatás. Ezért érdemes velük átbeszélni, hogy a saját céljaik eléréséhez milyen lépések vezethetnek el, illetve hogy a családban milyen előtakarékossági és megtakarítási módszerekkel érik el a hosszabbtávú célokat.

A zsebpénz esetében érdemes a szülőnek egyértelműen meghatároznia azt, hogy a gyermek milyen költségeket kell, hogy fedezzen belőle. Az életkorhoz illeszkedő szükségleteken és az olyan kötelező kiadásokon kívül, mint például a bérlet vagy a könyvtári belépő, tanácsolt azt előre megbeszélni, hogy ha a gyermek például el akar menni moziba, arra össze kell-e gyűjtenie, vagy kérnie kell rá a szülőtől külön pénzt. Hiszen gyűjtögetni csak akkor tud, ha a listába vett költségek fedezésén túl a zsebpénzből hétről hétre megmarad valamennyi, amit a gyermek félre tud tenni, és így megtakarításként tud kezelni.

A szülő egy ilyen megállapodással egyrészt motiválja arra a gyermekét, hogy hosszútávon gondolkozzon és megtakarítson, másrészt önállóságot is ad neki, hogy szabadon döntsön arról, mire költ. Hiszen ebben az esetben már nem tanácsos beleszólnia, a saját kasszájából mit vesz magának a gyermek. Szülő és gyermeke két külön generáció tagja – ezért ami idősebb fejjel fölösleges költésnek tűnik, az lehet, hogy a gyermek és kortársai körében elfogadott, és szükségesnek megélt dolog.

Amennyiben arra hivatkozva kér extra pénzt a gyermek, hogy elfogyott a zsebpénze, akkor érdemes felülvizsgálni, mi történt. Ha az egyenlet végén, az egyes tételek árainak összeadásával az jön ki, hogy minden szükségletére elegendő pénzt kapott, csak ő valami másra költötte, akkor érdemes újra átbeszélni, hogyan tudja magát a gyermek a közös pénzügyi tervhez tartani. Vannak olyan szülők, akik a zsebpénzen felüli összegekhez, költségekhez extra feladatot határoznak meg, erről is érdemes beszélgetni a gyermekkel.

Amennyiben a gyermeknek már van bankkártyája, az nagyban segíti a visszakövethetőséget. A pénzmozgások áttekintésével rendszeresen felül lehet vizsgálni, hogy elegendő-e a zsebpénz, hogy jól gazdálkodott-e a gyermek a bevételeivel, hogy hova tűnt a keret, ha nem volt elegendő. Ezt egyszerűen és önállóan a Kiadásfigyelőn keresztül is megteheti a gyermek. Jó visszaigazolás és tanulságos szembesülés lesz számára, ha kategóriákra és tételekre lebontva látja, mire költött.

Szintén a megfontolt, tudatos költést támogatja az OTP Junior Kedvezményprogram, mert ha az aktiválást követően az abban részt vevő partnereknél vásárol a gyermek a bankkártyájával, akkor akár 5-30% pénzvisszatérítést is kaphat. Egy ilyen motivációval visszaszoríthatók a hirtelen döntés vezérelte vásárlások.

Ráadásul a szülő számára azért is kifejezetten előnyös, ha a gyermeknek saját bankszámlája van, mert ha a gyermek fizetési kérelmet küld a szülőnek, akkor díjmentes lesz az utalás. Így aztán már egyáltalán nem szükséges a gyermeknek tényleg zsebbe kérnie a pénzét, hiszen nem terhelik külön költségek a tranzakciót, főleg hogy 24 éves korig ingyenes a Junior számlavezetés díja és a bankkártya kibocsátási- és éves díja is.

Takács Domokos, az OTP Bank bankkapcsolati területének ügyvezető igazgatója

A költések tudatos tervezése és figyelése mellett a biztonság, a megtakarított összeg megfelelő védelme is kiemelt fontosságú. Sokat tehetünk a biztonságért, ha folyamatosan tájékozódunk a témában, és a lehetséges veszélyekről elbeszélgetünk a gyermekünkkel. Tudatosítsuk bennük is, hogy a bankok, így az OTP Bank soha nem kéri ügyfeleitől programok telepítését. Fontos, hogy gyermekeinket is arra kérjük, olyan jelszót állítsanak be az internetbankjukban, amelyet máshol nem használnak. Hasznos lehet a kártyalimit beállítása arra az esetre, ha a kártya illetéktelenek kezébe kerül. Ha azt gyanítjuk, hogy nem a kártyaadatainkat, hanem a banki belépési adatainkat szerezhették meg csalók, akkor az OTP internet- és mobilbankba idén bevezetett funkciónak köszönhetően a belépést egy kattintással letilthatjuk. Sajnos még a legtudatosabb felhasználókat is megtéveszthetik a csalók, de ha tisztában vagyunk a fenti lehetőségekkel, gyorsabban megtehetjük a megfelelő lépéseket a biztonságunk érdekében."

 

