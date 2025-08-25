A 3%-os Otthonteremtő hitel, és a gyorsan épülő készházak: történelmi lehetőség a fiataloknak

• 20 M Ft: ~38 000 Ft megtakarítás/hó

• 50 M Ft: akár 100 000 Ft/hó megtakarítás – összesen ~30 M Ft futamidő alatt

Összefoglaló táblázat

Jellemző Részlet

Kamat Fix 3 %

Max. hitelösszeg 50 M Ft

Futamidő Max. 25 év

Önerő mértéke 10 %

Korhatár 18–70/75 év

TB-jogviszony Min. 2 év

KHR státusz Nem lehet negatív

Jövedelem Minimum minimálbér, JTM szabály szerint

Árfelső határ Lakás 100 M, ház 150 M Ft

Megtakarítás Akár havi 100 000 Ft / ~30 M Ft teljesen

Mi éri meg jobban: épített vagy vásárolt ingatlan?

Sokan a használt ingatlanvásárlásban látják a gyors megoldást, azonban:

• a piacon elérhető házak többsége elavult műszakilag,

• energetikailag korszerűtlen (rossz besorolás = magas rezsi),

• és gyakran túl van árazva a valós műszaki tartalomhoz képest. Esetleg még fel is kell újítani, vagy át is kell alakítani. Mindenképpen kompromisszumos megoldást jelent.

Ezzel szemben az új építésű házak jobb energetikai minősítéssel bírnak, alacsonyabb fenntartási költségűek, és értékállóbbak hosszabb távon – főleg, ha jól kivitelezett projektről van szó.

Nincs penészesedés, vizes, dohos szag, rejtett hibák, repedések a falakon, életveszélyes villanyhálózat, vagy kellemetlen csatornaszag - ami ki tudja, honnan jön.

A 2025-ös négyzetméterárak alapján:

• Használt, jó állapotú ház: 750–850 ezer Ft/m²

• Új építésű társasházi lakás: 950–1,200 ezer Ft/m²

• Saját építésű családi ház (generálkivitelezéssel): ~615–635 ezer Ft/m²

Az építés tehát nemcsak műszakilag előnyösebb, kompromisszum-mentesebb, hanem pénzügyileg is kedvezőbb, különösen, ha nem önszervezéssel, hanem professzionális generálkivitelezővel valósul meg.

Azonnali eladás esetén is 25-32% profitot hozhat.

„Küldetésünk, hogy segítsük az otthonteremtést elérhető áron, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azért dolgozunk, hogy a magyar fiataloknak reális közelségbe hozzuk a saját családi ház építését, és ezzel együtt egy megfizethető, de nyugat-európai mércével is komfortos, méltó, polgári otthont teremtsünk nekik.”

A tőke akkor táncol, ha a ház jól épül fel – szó szerint

Egyre többen gondolkodnak abban is, beruházási céllal, befektetésként építenek ingatlant. Ennek most van realitása a piacon a szakemberek szerint.