A 3%-os Otthonteremtő hitel, és a gyorsan épülő készházak: történelmi lehetőség a fiataloknak
Az Imperial Holding szakértői véleménye
„Olcsó hitel és kedvező áron elérhető készházak: az állami támogatással most sokak számára elérhető forrás – egy megfelelő kivitelezővel és építési technológiával – a fiatal családok legnagyobb lehetősége lehet” – mondja Virág Gergő, az ingatlan.com és az Imperial Holding szakértője.
„Sokan saját ingatlanhoz juthatnak albérlet helyett – egy kisebb albérlet havi bérleti díjából, 220-250 ezer forintból 90-110 nm-es kulcsrakész, energiahatékony családi ház építhető.”
„A 3%-os hitel és az Imperial Holding árai együtt teremtenek a fiatalok számára egy fantasztikus lehetőséget: egy használt újpalotai 30 m²-es panel albérlet havi törlesztőjéből átköltözhetnek egy mogyoródi vagy váci 110 m²-es, új, energiahatékony családi házba, és egy forinttal sem fizetnek többet. Még a rezsijük is kevesebb lesz. Ez óriási lehetőség. Sőt, ez több, mint lehetőség: ez majdnem a csoda kategória.”
„Az Imperial Holding neve nem véletlenül forrott össze a 3%-os lehetőséggel” – teszi hozzá Budai Zsolt szakmai vezető.
A 3%-os Hitel főbb jellemzői
• Kamat: Fix 3% egész futamidő alatt (25 évig)
• Maximális hitelösszeg: 50 millió Ft
• Futamidő: Legfeljebb 25 év (300 hónap)
• Önerő: Mindössze 10 % szükséges (szemben a piaci ~20%-kal)
Jogosultsági feltételek – személyi kritériumok
• Magyarországi bejelentett lakcím és büntetlen előélet
• Betöltött 18. életév, és a hitel lejáratakor max. 70–75 éves korhatár
• Legalább 2 éves TB-jogviszony (alkalmazotti, vállalkozói, stb.)
• Pozitív KHR-státusz (nincs hátralék, tartozás)
• Megfelelő igazolható jövedelem a törlesztőrészletek fedezésére (JTM szabály szerint):
• 500 000 Ft alatt: max. törlesztés = jövedelem 50%-a
• afelett: 60%
Ingatlanra vonatkozó feltételek
• Első lakás vagy családi ház vásárlására/felépítésére igényelhető
• Önkormányzati árfelső határok:
• Lakásnál max. 100 millió Ft vételár
• Családi háznál max. 150 millió Ft vételár
Pénzügyi előnyök & megtakarítás
• Havi törlesztőrészlet jelentősen alacsonyabb, mint piaci hitelek esetén:
• 20 M Ft: ~38 000 Ft megtakarítás/hó
• 50 M Ft: akár 100 000 Ft/hó megtakarítás – összesen ~30 M Ft futamidő alatt
Összefoglaló táblázat
Jellemző Részlet
Kamat Fix 3 %
Max. hitelösszeg 50 M Ft
Futamidő Max. 25 év
Önerő mértéke 10 %
Korhatár 18–70/75 év
TB-jogviszony Min. 2 év
KHR státusz Nem lehet negatív
Jövedelem Minimum minimálbér, JTM szabály szerint
Árfelső határ Lakás 100 M, ház 150 M Ft
Megtakarítás Akár havi 100 000 Ft / ~30 M Ft teljesen
Mi éri meg jobban: épített vagy vásárolt ingatlan?
Sokan a használt ingatlanvásárlásban látják a gyors megoldást, azonban:
• a piacon elérhető házak többsége elavult műszakilag,
• energetikailag korszerűtlen (rossz besorolás = magas rezsi),
• és gyakran túl van árazva a valós műszaki tartalomhoz képest. Esetleg még fel is kell újítani, vagy át is kell alakítani. Mindenképpen kompromisszumos megoldást jelent.
Ezzel szemben az új építésű házak jobb energetikai minősítéssel bírnak, alacsonyabb fenntartási költségűek, és értékállóbbak hosszabb távon – főleg, ha jól kivitelezett projektről van szó.
Nincs penészesedés, vizes, dohos szag, rejtett hibák, repedések a falakon, életveszélyes villanyhálózat, vagy kellemetlen csatornaszag - ami ki tudja, honnan jön.
A 2025-ös négyzetméterárak alapján:
• Használt, jó állapotú ház: 750–850 ezer Ft/m²
• Új építésű társasházi lakás: 950–1,200 ezer Ft/m²
• Saját építésű családi ház (generálkivitelezéssel): ~615–635 ezer Ft/m²
Az építés tehát nemcsak műszakilag előnyösebb, kompromisszum-mentesebb, hanem pénzügyileg is kedvezőbb, különösen, ha nem önszervezéssel, hanem professzionális generálkivitelezővel valósul meg.
Azonnali eladás esetén is 25-32% profitot hozhat.
„Küldetésünk, hogy segítsük az otthonteremtést elérhető áron, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azért dolgozunk, hogy a magyar fiataloknak reális közelségbe hozzuk a saját családi ház építését, és ezzel együtt egy megfizethető, de nyugat-európai mércével is komfortos, méltó, polgári otthont teremtsünk nekik.”
A tőke akkor táncol, ha a ház jól épül fel – szó szerint
Egyre többen gondolkodnak abban is, beruházási céllal, befektetésként építenek ingatlant. Ennek most van realitása a piacon a szakemberek szerint.
Ez lehet:
• önálló családi ház,
• ikerház,
• vagy hosszú távú kiadásra optimalizált otthon.
Ebben a logikában kap szerepet a generálkivitelezéssel épülő ház, amelynél az idő, a költség és a minőség egyszerre kontroll alatt tartható. Nem kell hozzá szakmai ismeret, sem munkaszervezés: csak pénz.
„A 20-25-30%-os megtérülés különösebb erőfeszítés vagy szakmai hozzáértés nélkül is elérhető. Mi mindenben segítünk - a telek kiválasztásától kezdve az értékesítésig” – mondja a szakember.
„Azok a partnereink pedig, akik beszálltak velünk egy-egy fejlesztésbe azzal, hogy telket vásároltak, amin építettünk, 50-65%-al kaptak vissza több pénzt értékesítéskor. Például egy 30 millióért megvett gödi ingatlanra a közelmúltban 49.500.000 Ft-ot. Ráadásul teljes anyagi biztonságban: hiszen az ingatlan mindvégig tehermentesen a saját nevükön volt - a fedezet mindvégig biztosított. Akármi is történik a céggel, a partnerek nem tudnak pénzt veszíteni.”
Az Imperial Holding, mint biztonságos kivitelezési partner
A magyar piacon kevés olyan szereplő van, amely tőkeerő, tapasztalt, technológia és ügyfélelégedettség terén is kimagaslik – az Imperial Holding ezek közé tartozik.
Az 1989 óta működő, AAA minősítésű családi cégcsoport az elmúlt években több száz otthont épített fel kulcsrakészen, és kiszámítható készház-rendszerekkel dolgozik.
2024-ben a MagyarBrands “kiváló üzleti márka” díját is elnyerték, egyedülálló módon a családi ház építők között.
Kulcselőnyük, hogy előregyártott technológiával akár 5–6 hónap alatt képesek kulcsrakész házat átadni, fix költségvetéssel, fix minőségben, országos lefedettséggel, saját mérnöki jelenléttel.
Ez nemcsak kényelmet jelent az építtető számára, hanem pénzügyi kiszámíthatóságot is: a kockázatok elporladnak, az érték pedig az ügyfélé marad.
Záró gondolat: ha már befektetsz, fektess abba, ami tartós érték
Az ingatlan olyan eszköz, ami lakhatást, tőkét, biztonságot és örökíthető vagyont jelent egyben. De nem mindegy, milyen áron és hogyan épül meg.
És kivel.
A megoldás kulcsa az, hogy az építkezés sokak fejében még mindig kockázatos, kiszámíthatatlan, veszélyes, és ezt érthető módon kevesen akarják felvállalni, de ma már ez a múlt.
Megbízható kivitelezővel és korrekt készház- technológiákkal mát senkinek nem kell ilyen nehézségektől tartania.
A jövő legjobb befektetést jelentő ingatlanjai nem a piacon keresendők, hanem tervezőasztalon és építkezéseken születnek meg – és ehhez elengedhetetlen a pénzügyileg is fegyelmezett, technológiailag is korszerű kivitelezés.
Az Imperial Holding ebben a szemléletben nemcsak házat épít, hanem pénzügyi biztonságot és profitot is – beton formájában.
