Teljes értékű reggelik készítése

Kezdd a napot egy gyors és tápláló reggelivel a mikrohullámú sütő segítségével. Készíthetsz például zabkását, amihez friss gyümölcsöket, dióféléket és egy kis mézet vagy juharszirupot is adhatsz ízesítésként.

Sőt, akár a kedvenc rántottádat is összedobhatod a mikróban. Nem kell hozzá más, mint egy mikrózható edény, tojás és ízlés szerint fűszerek, zöldségek. Keverd össze az alapanyagokat, dobd be két percre a mikróba és már kész is.

Forrás: freepik.com

Extra tippek a mikrohullámú sütő használatához

A fentieken túl van még pár izgalmas felhasználási mód. Te melyiket készítenéd el először?

Mandula, dió vagy egyéb olajos magvak pirítása

Oszlasd el egy rétegben a magvakat egy mikrosütő-biztos edényben, és adj hozzá olívaolajat – körülbelül fél teáskanálnyit minden csészényi adaghoz -, majd melegítsd az egészet nagyjából egy percig magas hőfokon. Addig melegítsd apránként, amíg magvak enyhén barnává nem válnak és jó illatuk nem lesz.

Gyógynövények szárítása

A friss gyógynövényekből könnyen készíthetsz szárítottat, ha a leveleket egy rétegben két papírtörlő közé helyezed és pár percig - folyamatosan ellenőrizve az eredményt - melegíted magas hőfokon. A módszer legjobban petrezselyemmel, bazsalikommal és zellerlevéllel működik.

Összefoglalva a fentieket tehát érdemes ezt a praktikus eszközt beszerezni otthonra. Érdemes olyan modellt választani, ami programozható, és akár grill funkcióval is rendelkezik.