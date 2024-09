Rakodó / komissiózó

Dunakeszi és a környező városok raktáros állásai között kimondottan gyakoriak az olyan pozíciók, amelyek betanított fizikai munkavégzéssel járnak. Ilyen például a rakodó és a komissiózó munkakör is, ahol általában nem elvárás a releváns tapasztalat, csupán jó fizikumra és megfelelő munkamorálra van szükség az esélyes megpályázásukhoz.

A portál felületén továbbá a komissiózó állások sem ritkák, ahol is a feladatok főként a beérkező áruk és termékek lepakolása, valamint a kimenők összekészítése köré szerveződnek.

A portál felületén továbbá a komissiózó állások sem ritkák, ahol is a feladatok főként a beérkező áruk és termékek lepakolása, valamint a kimenők összekészítése köré szerveződnek. Emellett pedig a csomagolás, címkézés és a termékek minőségi és mennyiségi ellenőrzése ugyancsak része lehet a napi teendőknek.

Targoncás / anyagmozgató

Szintén a gyakran elérhető raktáros állások sorát erősítik a különböző anyagmozgatói pozíciók is. Ezek kapcsán beszélhetünk kézi anyagmozgatói – ahol az anyagmozgatás például kézi raplapmozgató béka segítségével történik –, valamint targoncás munkákról is. Utóbbi esetében természetesen alapvető elvárás a targoncavezetői engedély megléte, legyen szó akár homlokvillás, gyalogkíséretű vagy tolóoszlopos targoncáról.

A feladatok pedig valamennyi esetben a raklapok és áruk mozgatásából, a készletek rendszerezéséből, valamint az áruk ki- és berakodásából tevődnek össze. Mindez történhet logisztikai központban, raktárban, de akár gyári környezetben is, ahol az anyagmozgatóknak a gyártási folyamatokhoz szükséges alkatrészek és anyagok rendelkezésre állásáról is gondoskodniuk kell.

Raktári adminisztrátor

Miként az a bevezetőben is említésre került, raktárakban és logisztikai központokban akár szellemi munkavégzéssel járó pozíciókat is adódhat lehetőség betölteni. Ilyen például a raktári adminisztrátori munkakör is, ahol főként adminisztrációs és szervezői tevékenységek jelentik a mindennapi feladatokat.