A jövő a tudományos parkoké – Innovatív ötletek melegágya

Az egyetem nemcsak oktat, de kutat is, így az oktatáson túl pragmatikus ipari kihívásokra is válaszokat ad. Ennek elengedhetetlen feltétele a legkorszerűbb technológiákkal felszerelt Science Parkok, amelyekből az országban egyedüliként az Óbudai Egyetem három telephelyen is létesít egyet-egyet. Kaposvár és Zsámbék mellett Székesfehérváron is – emelte ki az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar dékánja, a projekt szakmai vezetője.

Forrás: Nagy Norbert

Györök György emlékeztetett, hogy a kar megalakulásakor célul tűzték ki, hogy olyan gyakorlatorientált, naprakész tudással vértezzék fel hallgatóikat, ami ipari, versenyszférai környezetben is egyből hasznosítható legyen. Ennek okán pedig kulcsfontosságúnak nevezte azt a mechatronikai tudományos parkot, amely az Óbudai Egyetem fehérvári kampuszán épül fel, ahol – a leendő mérnökök oktatása mellett – arra ösztönzi majd a műszaki, közgazdasági szakok hallgatóit, hogy a tanultakat a lehető legjobban, leghatékonyabban hasznosítsák. Forrás: Nagy Norbert A projekt szakmai vezetője a részleteket ismertetve elmondta, összesen hét épületben gondolkodtak, melyből kettőt már megvásároltak, öt pedig még felépítésre vár, amely egy iroda- és laborépületet, egy sportcsarnokot és kettő ipari kutatásokat támogató technológiai csarnokot foglal magába. Érdekességként megtudhattuk azt is, hogy a Science Park épületeit tendenciózusan, a „science” angol szó hét betűjéből nevezik majd el. Forrás: Nagy Norbert Györök György rámutatott arra is, hogy az épülő Science Park a magas szintű gyakorlati oktatás mellett új szintre emeli az intézmény és a fehérvári ipari szektor közötti kapcsolatot azzal, hogy valós gyártmány- és gyártásfejlesztési problémák megoldásában segíti a régió vállalatait, hozzájárulva a termelési hatékonyság, a hozzáadott érték növeléséhez. Mint mondta, valamennyi ipari szereplőt felkerestek a régióban és az ő elvárásaik mentén tervezték meg a 21 laborból álló tudományos és innovációs parkot, melyből az első négy labort már tavaly át is adtak, ahol többek között kutatják, modellezik, fejlesztik és bemutatják az Ipar 4.0 folyamatokat. Ennél a pontnál a dékán, egy különleges programra hívta fel a figyelmet. A Kutatók éjszakája keretében (szeptember 27.), számos érdekes előadás mellett – a természettudomány, a mérnökség, a műholdak, a képfeldolgozás –, a robotika izgalmas világába is betekinthetnek majd az érdeklődők, sőt, ki is próbálhatják a modern robotokat laboratóriumi környezetben. A programról bővebb információ itt érhető el: https://app.kutatokejszakaja.hu/intezmenyek/obudai-egyetem-alba-regia-kar

