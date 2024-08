Örömmel jelentjük be, hogy cégünk bővült, és mostantól nemcsak Székesfehérváron a Fő utca 4-es szám alatt, hanem Győrben a Magyar utca 8. alatt is lehetőségük van jelentkezni utazásainkra. Mindemellett folyamatosan bővítjük kínálatunkat a piaci igényeknek megfelelően. Szeretnénk, hogy még több utazónak tudjuk kielégíteni utazási szükségleteit, és lehetőséget biztosítsunk utazásaink lefoglalására akár más városban is.

Hol tudhatnak meg többet az érdeklődők az utazási ajánlataikról?

Látogassanak el honlapunkra, a www.groszutazas.hu címre, ahol részletes tájékoztatást találnak utazásainkról és programjainkról. Szabad helyeinkről telefonon a 06 22 315 662 vagy email-en a [email protected] lehet érdeklődni.

Szeretettel várjuk őket irodáinkban Székesfehérváron és Győrben is!

Jelenleg népszerű ajánlataink:

Vác – Vácrátóti Arborétum – hajózás 2024. augusztus 31.

Bohinji-tó és a Bledi-tó 2024. szeptember 7.

Dél-Albánia és Korfu repülővel 2024. szeptember 20-27.

Prágai séták (Prága egy hétvége alatt) 2024. szeptember 21-22.

Provence és a Côte d’Azur 2024. szeptember 24-30.

Advent New Yorkban 2024. december 4-10.