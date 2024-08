Bernard Slade: Jövőre veled ugyanitt

Romantikus vígjáték két felvonásban

Doris: Csekő Rita/Gaál Zsófia

George: Türei Márk

Mr. Chalmers: Körtvélyessy Zsolt – Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló Művész/Váry Károly-Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje

Rendező: Váry Károly – Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje

Doris és George – egy rostélyosnak köszönhetően – egymás mellett ébrednek 1951. februárjának egyik kellemes reggelén. Az együtt töltött éjszaka után George-nak bűntudata támad, hiszen a felesége otthon várja; majd nem sokkal később Dorist keríti hatalmába a lelkiismeret-furdalás, hiszen a férje otthon várja... Elszakadni egymástól azonban nem is olyan egyszerű. Így hát megegyeznek, hogy minden évben ugyanazon a napon újra találkoznak egymással; és ettől kezdve történjen velük bármi, családi örömhír vagy tragédia, ők mindig ott lesznek egymásnak – egy évben egyszer. „Látják” felnőni egymás gyerekeit, esetenként megmentik párjuk házasságát; mi pedig látjuk őket felnőni, változni, megöregedni, veszekedni vagy összebújni. Figyelhetjük őket 25 éven át egy kis szállodai szobában, amelyben megállt az idő, és ahová a szerelmesek vissza-visszatérnek, hogy boldogan éljenek, amíg…?

Bernard Slade 1975-ben írt színdarabját – a színházak meghódítása után – 1978-ban filmre is vitték: a sikeres mű négy Oscar-jelölést gyűjtött be, és azóta is minden idők egyik legjobb romantikus alkotásaként tartják számon.

Az előadás hossza: 150 perc egy szünettel.

A Csillagfény Produkció előadása

Jegyvásárlás: https://tixa.hu/jovore-veled-ugyanitt-szekesfehervar