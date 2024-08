Diákként a vendéglátásban dolgozni sokszor igazán szórakoztató is, hiszen fiatalokkal vagyunk körülvéve, így könnyen lehet, hogy a munkát kimondottan élvezni fogjuk. Nyáron, amikor egy kicsit több szabadidőnk van, akár egy fesztivált is bevállalhatunk, ahol – miután ledolgoztuk a műszakunkat – ingyen vehetünk részt a koncerteken és egyéb programokon.

2. Oktatás

Az érettségit követő években – ha szorgalmasan tanultunk és a memóriánkkal sincs különösebb probléma – még pontosan emlékszünk a középiskolai tananyagra, ezért jó ötlet lehet gimnazistákat korrepetálni az érettségi tárgyakból, hiszen a tanításhoz külön felkészülésre jó eséllyel nem lesz szükségünk. Az egyetem második évétől már a gólyáknak is segíthetünk a tanulásban, ha pedig kiemelkedően jók vagyunk valamilyen nyelvből, felnőtteknek is tarthatunk kurzusokat akár online is, így munka közben otthonunkból sem kell kimozdulnunk.

3. Árufeltöltés

Mivel az egyetemi években inkább este lesz szabadidőnk, jó ötlet lehet egy nagyobb áruházban éjszakai műszakot vállalni. Ehhez a munkához kell egy kis testi erő is, de a dobozok emelgetését akár edzésként is felfoghatjuk, így a kondibérletre már biztosan nem kell költenünk. Áruházi dolgozóként a fizetés mellé gyakran jár valamilyen vásárlási kedvezmény, így két legyet üthetünk egy csapásra, hiszen az élelmiszerhez is olcsóbban hozzájuthatunk.

4. Call center

Ez a munkakör végezhető irodai környezetben de akár otthonról is, az éjszakai műszak pedig gyakran elérhető a diákok számára is. A feladat elvégzéséhez általában csak egy telefonra vagy laptopra lesz szükségünk, ezen kívül pedig jó kommunikációs készség, tiszta beszéd és ügyfélorientált hozzáállás az elvárás. A betanításról minden esetben az adott cég gondoskodik, ezért tapasztalat sem feltétlenül szükséges egy ilyen állás elnyeréséhez.