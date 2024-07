Milyen feladatokat látnak el a karbantartók?

A karbantartók munkaköre igencsak sokrétű, és az elhelyezkedési lehetőségeik is kimondottan változatosak lehetnek, kezdve a gyártás és termelés területétől, egészen az építőiparig vagy akár a logisztikáig.

Feladatkörük ettől függetlenül valamennyi esetben magában foglalja a preventív karbantartást, amelynek során rendszeres időközönként különböző karbantartási tevékenységeket hajtanak végre a használatban lévő gépeken, hogy ily módon megelőzzék azok meghibásodását. Ez lehet például olajcsere, alkatrészcsere, illetve kenések vagy tisztítások elvégzése is.

A mégis bekövetkező meghibásodások azonosítása és javítása ugyancsak egy megkerülhetetlen része a munkakörüknek. Sőt, mondhatni kritikus pontja, hisz például egy gyártógép esetében ilyenkor az adott gép kiesésének időbeli minimalizálása a cél a gyártási folyamatok zavartalansága érdekében.

Mindezen kívül pedig az új gépek érkezése során is kiemelt feladatok hárulnak a karbantartókra, mivel gyakran azok installációjában, beüzemelésében is tevékenyen közre kell működniük. Munkájuk tehát kimondottan változatos, ami egy sor egyéb teendővel is kiegészülhet az elhelyezkedési területüktől függően.

Lehetőségek az elhelyezkedésre Mezőkövesden és környékén

Különböző karbantartói munkák már többször felbukkantak Mezőkövesd álláskínálatában. Jó példázója ennek a régió álláspiacára fókuszáló mezokovesdallas.hu, amelynek felületén számos ilyen típusú hirdetés megjelenésére is volt precedens, főként a fizikai, segéd és betanított munka álláskategória alatt.

Előfordult, hogy üzemek és gyárak hirdették ezen lehetőségeket, de arra is volt példa, hogy hotelhez kerestek munkavállalót karbantartói feladatok ellátása céljából. Közös az ilyen típusú hirdetésekben, hogy a műszaki beállítottság és érzék valamennyi esetben az alapvető követelmények között kap helyet.

Gyáraknál rendszerint a releváns középfokú képzettség is elvárás, gondolva itt elsősorban a gépész és/vagy villamos képesítésekre. Ezenfelül a követelmények részét képezheti a műszaki rajzok olvasási képessége, az MS Office programok ismerete, illetve olykor akár az alapfokú idegennyelv-tudás is. A személyes kvalitásokat illetően pedig főként a precizitásra, problémamegoldó képességekre, önállóságra és a gyakran többműszakos munkavégzésből adódóan a rugalmasságra tekintenek kiemelt szempontként a munkáltatók.