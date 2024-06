Rugalmas fejlesztési konstrukciók

A LogStar Park Fehérvár több különböző lehetőséget kínál a terület hasznosítására: a telkek teljes infrastruktúrával rendelkeznek, és elérhetőek vásárlás vagy hosszú távú bérleti konstrukciók keretében 3.000 m2-től 100 ha területig bármilyen méretben.

Csarnoképítés esetén a logisztikai iparágban ismert és népszerű konstrukciókkal szintén élhetnek a leendő beruházók: a BTS (Build to Suit) és a BTO (Build to Own) konstrukciók lehetőséget adnak arra, hogy a beruházó az ügyfél egyedi igényei szerint építse meg az adott csarnoképületet, melyet akár tovább bérelhet (Build to Suit – BTS konstrukció) vagy megvásárolhat (Build to Own – BTO konstrukció) az ügyfél az ingatlanfejlesztőtől.