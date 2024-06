Milyen esetekben lehet szükség az ultrahangvizsgálatra?

Az ultrahang – vagy szonográfia – számos egészségügyi probléma diagnosztizálására és nyomon követésére használható, ezért előbb-utóbb szinte mindenki találkozik vele.

A terhességi ultrahang segítségével ellenőrizhető a magzat fejlődése, és még a születést megelőzően kiszűrhetők a különböző fejlődési rendellenességek. Ebben az időszakban az ultrahangivzsgálat minden nő számára kötelező, aggodalomra azonban nincs ok, mivel az a születendő gyermekre nézve teljesen ártalmatlan.

A nők nemcsak a várandósság idején találkoznak ezzel a képalkotó vizsgálattal, hiszen ultrahang segítségével vizsgálható a petefészek, a petevezetés és a méh állapota is, így történhet tehát a nemi szervek fertőzéseinek felismerése, de a polipok és daganatok diagnosztizálása is. 40 éves kor alatt általában az ultrahangvizsgálat helyettesíti a mammográfiát, hiszen segítségével az emlők esetleges cisztái, daganatai is jó eséllyel kiszűrhetők.

Férfiaknál a here és a prosztata egyes elváltozásai mutathatók ki az ultrahangvizsgálat során, melyet ezen kívül – nemtől függetlenül – használnak a hasüreg, a máj, a hasnyálmirigy, az epehólyag, a vese vagy éppen a lép állapotának ellenőrzésére is. Ezen vizsgálatok célja általában ciszták, kövek, tályogok, jó- és rosszindulatú daganatok feltárása.

A szívultrahang a kardiológiai diagnosztikai vizsgálatok fontos része, mellyel a szívbillentyűk állapotát, a szívüregek működését és a szív egyéb funkcióit ellenőrzik. Szintén alkalmazható az eszköz a nyaki, hónalji és ágyéki tájék nyirokcsomói gyulladásának, daganatainak vizsgálatára, ahogy a fájdalmas ízületek elváltozásainak tisztázására is. A doppler-vizsgálattal az erek állapota, a keringés iránya és sebessége mérhető, így az ultrahang az érelmeszesedés korai diagnosztizálásában is szerepet játszik.

Hogyan történik a vizsgálat?

Szerencsére egy igazán egyszerű eljárásról van szó: a vizsgálat gyors, fájdalommentes, teljesen ártalmatlan, utána pedig azonnal el is hagyhatjuk az adott egészségügyi intézményt.