A recepciósok legfontosabb feladatai

A recepciósok igencsak sokféle területen helyezkedhetnek el, amiből adódóan természetesen bizonyos eltérések is mutatkozhatnak a mindennapi konkrét feladataikat illetően. Jellegét tekintve ugyanakkor valamennyi esetben hasonló teendőkért felelnek, ami a kapcsolattartásra, adminisztrációra és a problémamegoldásra egyaránt kiterjed.

A recepciósok azok, akik gyakorlatilag az adott intézmény arcai, hisz a különböző kérdéseikkel, észrevételeikkel vagy problémáikkal jellemzően hozzájuk fordulhatnak a vendégek és ügyfelek. Ez gyakran több csatornán történik, azaz telefonon, e-mailben és személyesen is lehet keresni a recepciót. A recepciósok feladata, hogy ezeket a megkereséseket készséggel megválaszolják, esetleg továbbítsák azokat a releváns személyek számára.

Meglehetősen jelentős részét teszik ki a feladatoknak az adminisztrációs kötelességek is. Ez alatt érjük például a különböző nyilvántartások vezetését és karbantartását, a foglalások kezelését, a regisztrációs teendőket vagy akár a postai levél- és csomagkezelést. Mindez pedig számos ad-hoc jellegű problémamegoldói feladattal is kiegészül, hisz legyen szó szállodáról, vállalatról, sportegységről, iskoláról vagy egészségügyi intézményről, váratlanul felmerülő problémák mindig akadhatnak, amelyek kapcsán a már említett módon gyakran elsősorban a recepcióhoz fordulnak a vendégek.

Elhelyezkedési lehetőségek és jellemző követelmények

A recepciós állások tehát rendkívül széles területen, változatos iparágakhoz kötődően fordulhatnak elő.