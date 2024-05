Második áruházát nyitja meg május 23-án Székesfehérváron az Aszalvölgyi úti Tescón belül a magyar tulajdonban működő Praktiker. Az országos lefedettségű, összesen közel másfél ezer főt foglalkoztató kiskereskedelmi láncnak ez a 21. egysége. amely a barkácspiacon is megjelenő új kiskereskedelmi trendekhez igazodva kisáruházi formátumban működik majd. Sommer Ádám, a Praktiker marketing és online szolgáltatások igazgatója elmondta: az új áruházban is széles választékkal és szakértői segítséggel várják a vásárlókat, ugyanakkor az új, kisebb formátum és központi elhelyezkedés lehetővé teszi a gyorsabb, célzott áruválasztást, valamint a webshoprendelések még kényelmesebb átvételét.

A második székesfehérvári Praktikerben a vásárlók a jól ismert és kedvelt megjelenéssel és struktúrával találkozhatnak. Az áruválasztékot a 26 éves tapasztalatok alapján a kisebb üzletterülethez igazítva állították össze a szakértők: a vevők a megszokott termékek, többek között az otthonfelújításhoz, kertészkedéshez, barkácsoláshoz szükséges alapanyagok és szerszámok közül válogathatnak. A most megnyíló üzlet egész évben szeretettel várja vásárlóit, akik számára a szintén jól ismert hosszú nyitvatartási időben (hétfőtől szombatig 8.00 és 20.00 óra között, vasárnap 9.00-től 17.00-ig) ingyenes parkolást biztosít. Az új áruház a nyitás alkalmából nyereményjátékkal, valamint 20 százalékos kedvezménnyel készül május 23-a csütörtöktől egészen vasárnapig.

Praktiker áruházak Magyarországon

A Praktiker az egyik legismertebb, komoly hagyományokkal rendelkező barkácsáruházlánc, amely Magyarországon 1998 óta van jelen, 2016 óta pedig százszázalékos magyar tulajdonban működik. Az első Praktiker áruház 1998-ban nyílt meg az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, amit a következő években, évtizedekben újabb áruháznyitások követtek. A legújabb, 2024. május 23-tól üzemelő második székesfehérvári egység a hálózat 21. tagja.

A Praktiker az online vásárlás támogatására is nagy hangsúlyt fektet: 2009-ben a szektorban elsőként indított webáruházat. A Praktiker webshop 2023-ban kategóriájában az egyik legnagyobb márkaismertséggel és forgalommal rendelkező internetes oldal lett, amelyet a Forbes és a Google Digital Heroes listájának győztesei közé választottak három közép-európai országban végzett felmérés alapján. A most nyíló második székesfehérvári üzlet átvételi pontként is működik majd, és központi elhelyezkedésének köszönhetően a régió online vásárlói számára nyújt újabb lehetőséget a megrendelések gyorsabb és kényelmesebb átvételére.

Praktiker

A Praktiker az egyik legismertebb, komoly hagyományokkal rendelkező barkácsáruházlánc, a magyar barkácspiac meghatározó szereplője. 1998 óta van jelen hazánkban, 2016 óta a Wallis Csoport tagjaként százszázalékos magyar tulajdonban, stabil pénzügyi háttérrel, évről évre meghatározó piaci részesedéssel. A vállalat 21 áruházat, valamint egy online shopot működtet Magyarországon. Üzleteinek összterülete országszerte nagyságrendileg 130 ezer négyzetméter, munkatársainak száma közel 1,5 ezer fő. Vásárlóinak gyors, személyre szabott kiszolgálása, szakértői támogatása mellett fontosnak tartja a fenntarthatóságot és elkötelezett a közösségi értékek iránt. A Praktiker a Családbarát Vállalat cím birtokosa, beszállítóinak több mint négyötöde magyar vállalat. 2023-ban megújult webshopja az egyik legnagyobb márkaismertséggel és forgalommal rendelkező oldal, amelyet 2023-ban a Forbes és a Google Digital Heroes listájának győztesei közé választottak.

