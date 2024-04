Futár állások Baján

Először is látunk rá példát, hogy a klasszikus futár állásokból sincs hiány – az olyan településeken pedig, mint amilyen Baja is, a munkáltatók szeretik a fix munkaerőt és a megbízhatóságot, ezért rendre találni hasonló álláslehetőségeket, mint például „futár állás bajai gyorsétteremben” és hasonlók – ezeket a bajaallas.hu oldalon folyamatosan lehet szemezgetni!

Szabadúszó vagy fix munkahely? Pro és kontra!

Egy dolog tehát munkáltatói szempontból vizsgálni a dolgokat, de egy másik munkavállalói szemmel. Ami az egyéni vállalkozás mellett szól, az egyértelműen a rugalmasság és kötetlenség, másrészt viszont magunknak kell megkeresni a benzinre valót, az üzemeltetési költségeket és befizetni a – nem kevés – negyedéves adókat. Egy egyéni vállalkozás működtetése ugyanis komoly felelősséggel jár és stabil, magas bevételt követel meg.

Egy fix futár ezzel szemben csak egy helyen dolgozik, benne van a közösségben, szinte – vagy akár teljesen – csapattag, aki nagyobb megbecsülést kap. Ha van cégautó, akkor ezzel a résszel nem is kell anyagilag foglalkozni, de ha nincs, a levezett kilométereket akkor is meg kell téríteni számára.

Így vagy úgy, fontos, hogy ne menjünk bele kedvezőtlen konstrukciókba és ha autóval, robogóval járunk, figyeljünk oda az esetleges, váratlan kiadásokra vagy kiesésekre is. Hiszen, ha el kell vinni az autót szerelőhöz, a munkától és így a bevételtől is elesünk, fizetett szabadság nélkül. Ellentétben mondjuk egy stabil munkahellyel, ahol mindezt rugalmasan, a munka törvénykönyvének megfelelően is el lehet intézni.

Milyen jövő áll a futárok előtt?

Hiába a „jönnek a robotok és elveszik a munkánkat” szlogen, a futárok még egyelőre igencsak kapósak. Ami pedig jó, hogy viszonylag gyorsan munkába lehet állni és pénzt keresni. Az önvezető autózás azért még nem tart ott, hogy a következő pár évben ne nagyon lehessen futárnak jelentkezni Magyarországon. Talán egyszer eljön a nap, de akkor már nem csak az ő munkájuk lesz veszélyben…