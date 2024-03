Az Autócentrum Szabó Csoport 1993-ban alakult, egy alulról építkező tulajdonosi szemlélettel, és azóta is kitartóan őrzi családi vállalkozási szellemét. A cég kiemelkedő sikerét visszatérő és új ügyfelek sokasága igazolja, akik megélik azt a különleges légkört, amit az Autócentrum Szabó család nyújt. A cég sikerének egyik kulcsa az, hogy munkatársaik nagy része hosszú évek óta része a csapatnak. Ez lehetővé teszi, hogy személyes kapcsolatokat építsenek ki ügyfeleikkel, és magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak.

Fő tevékenységi körök

Az Autócentrum Szabó Csoport kínálatában mindenki megtalálja a számára ideális személy- vagy haszongépjárművet. 13 különböző autómárka és több száz készleten lévő autó várja az érdeklődőket. Az értékesítési csapat a legmagasabb szakértelemmel segíti a választást. A cég nemcsak elad, hanem gondoskodik is. Márkaszervizeik magasan képzett szakemberekkel és a legmodernebb technikával állnak rendelkezésre. A saját karosszéria műhelyük pedig szakszerű javításokat, és teljeskörű kár ügyintézést vállal a koccanásos és egyéb karambolos munkákra, Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás vagy Casco biztosítás esetén is. A vállalkozás az alkatrész kis- és nagykereskedelemben is élen jár hatalmas raktárkészlettel, így azonnali elérhetőséget biztosít az ügyfeleknek, és időt takarít meg a szervizelés során. Szakképzett flottakezelő csapatuk a legjobb megoldásokat kínálja ügyfeleiknek, törekedve a pozitív élményre és a pénzmegtakarításra.

Újdonságok, kiemelkedő ajánlatok

Az Autócentrum Szabó Csoport folyamatosan bővíti kínálatát, így 2023 decemberében örömmel jelentette be, hogy Nissan és Piaggio márkákkal gazdagodott a székesfehérvári telephelyük termékpalettája. Emellett 2024-ben a tehetséges színésznő és műsorvezető, Dobos Evelin is csatlakozott az Autócentrum Szabó csapatához a cég egyik reklámarcaként, aki az újonnan bevezetett márka egyik zászlóshajójával, egy Nissan X-Trail autóval közlekedik. Rendszeresen megjelenik a cég közösségi média felületein, így a rajongók gyakran találkozhatnak ezentúl vele.

Forrás: AUTÓCENTRUM Szabó Kft.

A vállalkozás március 31-ig kiemelkedő tavaszváró kedvezményekkel várja ügyfeleit. Ezek között szerepelnek a Nissan X-Trail, Nissan Juke, Nissan Qashqai és Nissan Leaf modellek akciós forgalomba helyezéssel, akár 5.000.000 Ft árkedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Most érdemes lecsapni ezekre az ajánlatokra, és részese lenni az Autócentrum Szabó családi élményének!

További információk:

https://www.nissanszabo.hu/szemelyauto/141/nissan-x-trail

https://www.nissanszabo.hu/szemelyauto/139/nissan-juke

https://www.nissanszabo.hu/szemelyauto/140/nissan-qashqai

https://www.nissanszabo.hu/szemelyauto/142/nissan-leaf

https://www.autocentrumszabo.hu