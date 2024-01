Milyen feladatokat lát el egy vámügyintéző?

Egy vámügyintéző az áruk vámkezelése során lát el fontos feladatokat. Tevékenységi körébe egyebek mellett beletartozik a(z):

· Vámügyi adminisztráció: A vámügyintézőnek egyik alapvető feladata a különböző vámformalitások, vámbevallások és egyéb dokumentumok kezelése és kiállítása az áruk behozatala vagy kivitele alkalmával.

· Vámeljárások kezelése: Felelős továbbá a vámok és adók kiszámításáért, valamint az áruk vámeljárásainak lebonyolításáért.

· Áruk ellenőrzése: A vámügyintéző részt vesz az áruk vámellenőrzéseiben is, hogy megbizonyosodjon azok vámhatósági előírásoknak való megfelelőségéről.

· Kapcsolattartás a hatóságokkal és ügyfelekkel: Csakugyan fontos része a munkájának a vámhatóságokkal és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, hogy ily módon biztosítsa az áruk zökkenőmentes és törvényes átvámolását, illetve a szükséges dokumentumok meglétét.

· Vámügyi tanácsadás: Mindemellett pedig tanácsokkal is ellátja az ügyfeleket a vámjogszabályokkal és az áruk vámkezelésével kapcsolatban.

Összességében tehát ilyen jellegű feladatokkal kell számolni egy vámügyintézői pozíció kapcsán. Azt ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy bizonyos mértékű különbségek mutatkozhatnak a vállalattól, illetve a kezelt termékek jellegétől függően.

Elhelyezkedés vámügyintézőként Esztergomban és környékén

Vámügyintézőként természetesen Esztergomban és környékén is adódhat esély az elhelyezkedésre. A város ugyanis jó stratégiai elhelyezkedéssel bír, ahol több nemzetközi kereskedelemmel, exporttal és importtal foglalkozó vállalat is tevékenykedik, így szükség van a vámügyintézők munkájára. Erről tanúskodik az EsztergomAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában már több alkalommal is előfordult vámügyintézői álláshirdetés: https://esztergomallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika.

A pozíció kapcsán – annak felelősségteljességéből adódóan – több belépési követelmény merül fel. Alapvető elvárás például a szakirányú vámügyintézői végzettség, valamint olykor a tapasztalat is. Utóbbi kapcsán persze megjegyzendő, hogy pályakezdő pozíciókkal is lehet találkozni, erre egyébként az EsztergomAllas.hu felületén volt már precedens.

A szakmai ismeretek mellett szintén elengedhetetlen a számítógépes affinitás, különös tekintettel az MS Office programokra, egyéb adatbáziskezelő szoftverekre, valamint az online vámkezelési rendszerek ismeretére. Általános elvárás továbbá a nyelvtudás is (főként angol), hisz a nemzetközi környezet megkívánja az idegen nyelven történő kommunikációt. Mindemellett pedig bizonyos személyes tulajdonságok, beleértve az analitikus gondolkodásmódot, a szervezőképességet és a pontosságot szintén elengedhetetlen lehet a sikeres helytálláshoz.