Az Óbudai Egyetem az országban egyedüliként hoz létre három helyszínen is science parkot: Kaposváron okos, Zsámbékon jövő, míg Székesfehérváron a helyi adottságokból adódóan mechatronikai központ létesül.

A beruházás élére, a Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Lehrner Lórántot nevezték ki, aki mérnök-közgazdászként a bankvilágban kezdte pályáját, ám – saját bevallása szerint is – nem riadt meg az új feladatoktól és folyamatosan képezte magát. Olyan gigaprojekt fűződik a nevéhez, mint a szegedi lézerközpont, amelynek létrehozásán három Nobel-díjassal is közreműködött, akik között ott van Krausz Ferenc, móri fizikus is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Ez egy különleges projekt együttműködésre képes és összefogást generáló szereplőkkel – mondta Lehrner Lóránt, a több mint 30 milliárdos székesfehérvári beruházással kapcsolatban. Ezzel nem kisebb feladatra vállalkozott, mint egy olyan mechatronikai park létrehozására az Óbudai Egyetem területén, amely az intézmény, a vállalati szféra, az állam és az önkormányzati szféra együttműködésével jelentősen hozzájárul majd a régió, illetve a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Továbbá kiemelte, a piacon való eredményes szereplés egyik kulcsa az ipar 4.0 térnyerése, a robotika megfelelő kihasználása. Ezt segíti elő a kampusz új fejlesztése is, melyben az oktatási munka, a mérnökök kinevelése mellett kutatásokra, fejlesztésre, a piaci bevezetés előtti tesztelésekre is lehetőség lesz. Rámutatott arra, hogy éppen emiatt a laborok az ipari szereplők számára is hasznos kutatások helyszínéül szolgálhatnak, hiszen a valós ipari problémák megoldásában – például termelési hatékonyság, automatizáció – tudnak a régió vállalatainak támogatására lenni.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A tervek szerint összesen huszonegy labor létesül 2026 év végéig, amelyből négyet már át is adtak. Ezekben – mint megtudtuk – a kutatás már meg is indult, a szenzorfejlesztés, a 3D modellezés, a robotfejlesztés és a dróntechnológia, valamint az ipar 4.0 területén.