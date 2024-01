Hogyan válasszunk falfestéket?

Elsőként nézzük, hogy milyen festéktípusokból választhatunk, ha a falak újramázolását tűzzük ki célul! Talán azt gondolhatjuk, hogy ennek eldöntése nem okoz különösebb gondot, ugyanakkor nem árt tisztában lennünk azzal, hogy az egyes típusok milyen anyagokat tartalmaznak, illetve milyen specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek – ez ugyanis nagyban meghatározza, hogy melyik a legjobb választás otthonunk különböző falfelületeire.

Alapanyaguk szerint négy főbb csoportra oszthatjuk a beltéri falfestékeket:

A mészalapú festékek természetes alapanyagból, mészkőből készülnek égetéssel, majd vízzel való oltással. Környezetkímélőek, jó pára- és légáteresztő tulajdonsággal rendelkeznek. Korábbi mészfestékrétegre, esetleg vakolt falra vagy betonra is festhetünk velük, de diszperziós, olaj- vagy zománcfestékre nem ajánlott felvinni.

természetes alapanyagból, mészkőből készülnek égetéssel, majd vízzel való oltással. Környezetkímélőek, jó pára- és légáteresztő tulajdonsággal rendelkeznek. Korábbi mészfestékrétegre, esetleg vakolt falra vagy betonra is festhetünk velük, de diszperziós, olaj- vagy zománcfestékre nem ajánlott felvinni. A diszperziós festék vízben oldódó festékfajta, ami kedvező ár-érték aránya miatt rendkívül népszerűnek számít. Kiváló fedőképességgel rendelkezik, sok esetben elég kettő vagy akár csak egy rétegben felvinni; beltéri falak, illetve a mennyezet festésére is jó választást jelent.

vízben oldódó festékfajta, ami kedvező ár-érték aránya miatt rendkívül népszerűnek számít. Kiváló fedőképességgel rendelkezik, sok esetben elég kettő vagy akár csak egy rétegben felvinni; beltéri falak, illetve a mennyezet festésére is jó választást jelent. Az olajbázisú festékek fára, fémfelületre, de akár vakolt és glettelt falra is felvihetőek. Hagyományosan len- vagy dióolajból készítettek, ma már jellemzően szintetikus gyantát használnak hozzá. Több rétegben kell felvinni, hogy fedjen, lassú száradása ugyanakkor hosszabb munkaidőt tesz lehetővé.

fára, fémfelületre, de akár vakolt és glettelt falra is felvihetőek. Hagyományosan len- vagy dióolajból készítettek, ma már jellemzően szintetikus gyantát használnak hozzá. Több rétegben kell felvinni, hogy fedjen, lassú száradása ugyanakkor hosszabb munkaidőt tesz lehetővé. Viszonylag új típusnak számít a piacon latexfesték, amely tulajdonképpen a diszperziós festékek egyik fajtája. Polimerizált lakk kötőanyag felhasználásával készül, ami rugalmasságot kölcsönöz neki, így rendkívül strapabíró, ellenálló és repedésmentes réteget képez a falon.

Milyen festéket használjunk az egyes helyiségekben?

Konyha . A konyhában fontos, hogy a festék ellenálljon a zsíros foltoknak, a felfröccsenő olajnak, illetve hogy könnyen tisztítható legyen. Emiatt jó választás lehet ide a kerámiafesték , ami ellenáll a lemosásnak, súrolásnak, és nem szívja fel a szennyeződéseket a foltokat, szennyeződéseket.

. A konyhában fontos, hogy a festék ellenálljon a zsíros foltoknak, a felfröccsenő olajnak, illetve hogy könnyen tisztítható legyen. Emiatt jó választás lehet ide a , ami ellenáll a lemosásnak, súrolásnak, és nem szívja fel a szennyeződéseket a foltokat, szennyeződéseket. Fürdőszoba . A fürdőben ugyan jellemzően a hidegburkolattal kombináljuk a festett falfelületeket, ugyanakkor kiemelt szempont, hogy a festék ellenálló legyen a párával, illetve a kicsapódó vízzel szemben.

. A fürdőben ugyan jellemzően a hidegburkolattal kombináljuk a festett falfelületeket, ugyanakkor kiemelt szempont, hogy a festék ellenálló legyen a párával, illetve a kicsapódó vízzel szemben. Nappali . A nappaliba szinte bármilyen jó fedőképességgel rendelkező festéktípus szóba jöhet, ám a könnyű tisztíthatóság itt is fontos szempont, így érdemes olyan festéket választani, amely ellenáll az ütéseknek és a kopásnak.

. A nappaliba szinte bármilyen jó fedőképességgel rendelkező festéktípus szóba jöhet, ám a könnyű tisztíthatóság itt is fontos szempont, így érdemes olyan festéket választani, amely ellenáll az ütéseknek és a kopásnak. Háló. A hálószobában a nyugodt és pihentető környezet létrehozása a cél, így itt a legfőbb szempont a relaxálást elősegítő tónusok kiválasztása, mint a lágy kék, a zöld vagy a szürke árnyalatok. Választhatunk szatén vagy akril alapú festékeket, mivel ezek könnyen alkalmazhatóak, gyorsan száradnak és hosszú élettartamúak.

Fafelületek, bútorok festése

A falak mellett a fafelületek festése is egyszerű, költséghatékony, egyszersmind rendkívül hatásos megoldást jelent arra, hogy új életet leheljünk otthonunkba. Fontos azonban tisztában lennünk azzal, hogy az egyes fafelületek is más és más típusú festékeket, felületkezelőket kívánnak meg.

Itt elsősorban azt kell figyelembe vennünk, hogy a lefestendő felület milyen anyagból készült. Ugyan a megfelelő technikával mind a tömörfa, mind pedig a laminált, műanyag vagy lakozott felületek is újrafesthetőek, a bútor alapanyagának tulajdonságai befolyásolhatják, hogy szükség van-e csiszolásra vagy alapozóréteg felvitelére.

Padlófestékek

Ha régi, kopott fapadlónkat – de akár kő- vagy betonfelületet – festenénk újra, a kifejezetten a nagy igénybevételre kifejlesztett padlófestékek mellett érdemes döntenünk. Esetenként előfordulhat, hogy először egy alkidbázisú alapozóréteget kell felvinnünk, amely tapadóhídként szolgálhat a fedőfesték számára, de ma már olyan változatok is elérhetőek, amelyek nem igényelnek alapozást. A padlófestékeket ecsettel vagy hengerrel is felvihetjük a felületre.

Fabútorok: felületkezelés és festés

A fabútorok esetében a felületkezelés korántsem csak esztétikai funkciót tölt be: az impregnáló alapozással, valamint a védőréteg felhordásával a különféle környezeti hatásoktól, a nedvességtől, de a penészesedéstől vagy gomba- és rovarkároktól is megvédhetjük bútorainkat. A lakk-, olaj- vagy lazúrréteggel megváltoztathatjuk a fa természetes megjelenését, ugyanakkor ezeken átüt a fa erezete, ami egyedi textúrát biztosít.

Persze az extravagánsabb, modernebb terekbe jól passzolnak a színesre festett fabútorok is: erre is kiváló megoldást jelenthet a foltálló kerámiafesték, ami számos árnyalatban elérhető, és ellenállóvá teszi a fafelületet a szennyeződésekkel, illetve a karcolásokkal szemben is. De céljainknak megfelelően választhatunk akár tej-, kréta-, latex- vagy akrilfestéket is.