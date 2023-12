Körültekintés igényel a tető felújítás

Mindenekelőtt fontos megvizsgálni a teljes szerkezetet. Mert hiába kerül fel új burkolat, ha maga az ácsszerkezet már korhadt, sérült stb. Ilyenkor ezeket a részeket szintén cserélni kell. Szerencsésebbek vagyunk, ha csak a tetőfedő anyagot kell lecserélnünk a felújítást során.

Ezen kívül figyelembe kell venni a magasságot, mert a meredekebb és az alacsonyabb kivitel is más-más megoldást kínál. A teherbírás sem lehet utolsó szempont. Nem kevés különbség van pl. a bitumenes zsindely és a kerámiacserép között.

Mivel történjen a tető felújítás?

A hagyományos anyagok mellett, mint amilyen a már említett bitumenes zsindely, kerámia cserép, tetőfedő lemez, pala vagy műpala, új opciók is a rendelkezésünkre állnak. Ilyen például a kőforgácsbevonattal ellátott cserepeslemez rendszer.

A legnagyobb pozitívuma, hogy a hagyományos alapanyagok előnye egyetlen termékben egyesül. A szavatossága nem kevesebb, mint 60 évre szól. A súlya alacsony, mégis nagyon ellenálló és nem utolsó sorban esztétikus. Ha a költséghatékony oldaláról szeretnénk megközelíteni a dolgokat, akkor sem marad alul a versenyben, mivel régi tetőszerkezetek esetén is alkalmazható az alacsony súlya miatt. Ez pedig jelentős megtakarítást jelent, hiszen így nem kell megerősíteni, cserélni a régi gerendákat. Természetesen az időjárási tényezőknek is nagyon jól ellenáll, ugyanakkor hangszigetelésként is remekül működik a többrétegű kialakításából kifolyólag.

Ez alapján érhető, hogy miért érdemes alaposan körül járni a lehetőségeket, ha tető felújításra kerül a sor, hiszen alapvetően mindenkinek egy gazdaságos, mégis hosszú távú megoldásra van szüksége ezen a téren, aminek a kőforgács bevonatú cserepeslemez lehet az alapja.